Written By Mahendran
Last Updated : திங்கள், 20 ஏப்ரல் 2026 (14:15 IST)

விவாகரத்து வழக்கு!. விஜயை வீடியோ காலில் ஆஜராக நீதிமன்றத்தம் உத்தரவு!..

தமிழ் சினிமாவில் பிரபலமானதாக நடிகராக இருப்பவர் விஜய். 1999ம் வருடம் இலங்கையை சேர்ந்த சங்கீதா என்பவரை திருமணம் செய்து கொண்டார். இவர்களுக்கு ஒரு மகன், மகள் இருக்கும் நிலையில் இரண்டு மாதங்களுக்கு முன்பு விஜயிடமிருந்து விவாகரத்து கேட்டு அவரின் மனைவி சங்கீதா செங்கல்பட்டு குடும்பநல நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்தார்.

அதோடு விஜய்க்கு ஒரு நடிகையுடன் தொடர்பு இருப்பதாகவும் அந்த நடிகையோடு விஜய் தான் வசிக்கும் வீட்டிலேயே குடும்பம் நடத்தியதாகவும் பரபரப்பு புகார்களை கூறியிருந்தார். ஆனால் விஜய் ‘அது ஒன்னும் அவ்வளவு ஒர்த்தில்ல’ என ஜஸ்ட் லைக் தட் கருத்து தெரிவித்தார். இது பல பெண்களிடம் கோபத்தை ஏற்படுத்தியது.

இந்நிலையில்தான், சங்கீதா தொடர்ந்த விவாகரத்து மனு தொடர்பான வழக்கு இன்று செங்கல்பட்டு குடும்ப நல நீதிமன்றத்தில் விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது விஜய் தரப்பில் சங்கீதாவிடமிருந்து விவாகரத்துக்கேட்டு மனு தாக்கல் செய்யப்படவில்லை என சொல்லப்பட்டது.. அதோடு இருவரும் நேரில் ஆஜராக முடியாத சூழ்நிலையில் இருப்பதாக சொல்லப்பட்டது. இதையடுத்து வருகிற ஜூன் 15ம் தேதி இருவரும் வீடியோ காலில் ஆஜராக வேண்டும் என நீதிபதி உத்தரவிட்டுள்ளார்.

நாளையுடன் பிரச்சாரம் ஓவர்!.. சூடுபிடிக்கும் இறுதிக்கட்ட பிரச்சாரம்!..

நாளையுடன் பிரச்சாரம் ஓவர்!.. சூடுபிடிக்கும் இறுதிக்கட்ட பிரச்சாரம்!..2026 சட்டசபை தேர்தல் வருகிற 23ம் தேதி தமிழகத்தில் நடைபெறவிருக்கிறது. 234 தொகுதிகளுக்கும் மொத்தம் 4023 வேட்பாளர்கள் போட்டியிடுகிறார்கள் .

மதுரை மக்கள் என்ன ஏமாளிகளா? - சுந்தர்.சி யை விளாசித் தள்ளிய பிரகாஷ்ராஜ்

மதுரை மக்கள் என்ன ஏமாளிகளா? - சுந்தர்.சி யை விளாசித் தள்ளிய பிரகாஷ்ராஜ்சினிமா படப்பிடிப்பில் இருந்துவிட்டு திடீரென வந்து எம்.எல்.ஏ. ஆக நினைத்தால் மதுரை மக்கள் என்ன ஏமாளிகளா என நடிகர் பிரகாஷ்ராஜ் எழுப்பியுள்ள சரமாரி கேள்விகள் அரசியல் மற்றும் சினிமா வட்டாரங்களில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

இன்று வெளியாகிறது JEE மெயின் தேர்வு முடிவுகள்.. எந்த இணையதளத்தில், எப்படி பார்க்க வேண்டும்?

இன்று வெளியாகிறது JEE மெயின் தேர்வு முடிவுகள்.. எந்த இணையதளத்தில், எப்படி பார்க்க வேண்டும்?தேசிய தேர்வு முகமை JEE மெயின் 2026 இரண்டாம் கட்டத் தேர்வு முடிவுகளை இன்று வெளியிட தயாராக உள்ளது.

தமிழக சட்டசபை தேர்தல்!.. அதிக கடன் வைத்திருக்கும் டாப் 3 வேட்பாளர்கள்!..

தமிழக சட்டசபை தேர்தல்!.. அதிக கடன் வைத்திருக்கும் டாப் 3 வேட்பாளர்கள்!..தமிழகத்தில் 2026 சட்டசபை தேர்தல் வருகிற 23ம் தேதி 234 தொகுதியிலும் ஒரே கட்டமாக நடைபெறவிருக்கிறது.

துணை முதல்வர் பவன் கல்யாணுக்கு என்ன ஆச்சு? எம்.ஆர்.ஐ ஸ்கேன் எடுத்து அதன்பின் அறுவை சிகிச்சை..!

துணை முதல்வர் பவன் கல்யாணுக்கு என்ன ஆச்சு? எம்.ஆர்.ஐ ஸ்கேன் எடுத்து அதன்பின் அறுவை சிகிச்சை..!ஜனசேனா கட்சித் தலைவரும், ஆந்திர மாநில துணை முதல்வருமான பவன் கல்யாண், கடந்த வெள்ளிக்கிழமை அன்று ஒரு முக்கிய ஆலோசனை கூட்டத்தில் இருந்தபோது திடீரென உடல்நலக்குறைவு ஏற்பட்டு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டார்.

