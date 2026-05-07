ஆளுநர் மாளிகையில் மீண்டும் விஜய்!.. ஆதவ் அர்ஜுனாவுக்கு அனுமதி இல்லை!...
2026 தமிழக சட்டசபை தேர்தலில் விஜயின் தவெக 108 தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்றது. அதேநேரம் ஆட்சி அமைக்க தேவையான 117 தொகுதிகள் விஜய்க்கு கிடைக்கவில்லை. ஆனாலும், ஆட்சியை அமைக்க அழைக்குமாறு தமிழக ஆளுநரிடம் விஜய் கோரிக்கை வைத்தார். 2 முறை கடிதம் அனுப்பினார். நேற்று மதியம் 3.30 மணியளவில் விஜய் நேரில் சென்று ஆளுநரை சந்தித்தார். அப்போது காங்கிரஸின் 5 எம்.எல்.ஏக்களை சேர்த்து மொத்தம் 112 எம்.எல்.ஏக்களின் ஆதரவு இருப்பதாக ஆளுநரிடம் விஜய் சொன்னதாக சொல்லப்படுகிறது. முதல்வராக பதவியேற்ற பிறகு சட்டசபையில் பலத்தை நிரூபிக்கிறேன் எனவும் விஜய் தெரிவித்தார். ஆனாலும், தற்போதுவரை ஆட்சியமைக்க விஜயை ஆளுநர் அழைக்கவில்லை.
இதனால், விஜய் முதல்வராக பதவியேற்கும் நிகழ்ச்சியும் தள்ளி வைக்கப்பட்டிருக்கிறது. ஆட்சி அமைக்க தேவையான 117 எம்எல்ஏக்களின் ஆதரவு கடிதத்தை கொடுத்தால் மட்டுமே உங்களை ஆட்சியமைக்க அழைப்பேன் என்பதே ஆளுநரின் முடிவாக இருக்கிறது. ஆனால், இது ஜனநாயக விரோதம் என திருமா, ஜோதிமணி போன்றவர்கள் கூறியுள்ளனர்.
இந்நிலையில்தான், விஜய் தற்போது 2வது முறையாக விஜய் மீண்டும் ஆளுநர் மாளிகைக்கு சென்று ஆளுநரை சந்திப்பதற்காக சென்றிருக்கிறார். அப்போது அவரின் கார் மட்டுமே உள்ளே செல்ல அனுமதி அளிக்கப்பட்டது. பின்னால் வந்த ஆதவ் அர்ஜுனாவின் கார் உள்ளே அனுமதிக்கப்படவில்லை. ஆட்சி அமைக்க தவெகவுக்கு தகுதி இருப்பதாக விஜய் ஆளுநரிடம் சொல்லவிருக்கிறார் என சொல்லப்படுகிறது. விஜய்க்கு ஆளுநர் என்ன பதில் சொல்லப்போகிறார்?. ஆட்சியமைக்க அழைப்பாரா? விஜயை முதல்வராக பதவிப்பிரமாணம் செய்து வைப்பாரா என்பது விரைவில் தெரிந்துவிடும்.