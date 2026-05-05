முதல்வராக பதவியேற்க தேதி குறித்த விஜய்!.. பரபரக்கும் தவெக!..
தமிழகத்தில் நடந்து முடிந்த சட்டமன்றத் தேர்தலில் விஜயின் தமிழக வெற்றிக் கழகம் 108 தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்றதால் அக்கட்சி ஆட்சியில் அமரவிருக்கிறது. இந்த தேர்தலில் தவெக 35 சதவீத வாக்குகளை வாங்கி சாதனை படைத்திருக்கிறது.. எனவே ஆட்சி அமைக்கும் வேலையில் தவெக ஈடுபட்டிருக்கிறது.
இன்று காலை பனையூர் அலுவலகத்தில் வெற்றி பெற்ற தவெக எம்எல்ஏக்களை வரவழைத்து விஜயை முதல்வராக்கும் ஆதரவு கடிதத்தில் கையெழுத்து பெறப்பட்டது. அதோடு ஆட்சி அமைக்க தங்களை அழைக்குமாறு ஆளுனருக்கு இமெயில் அனுப்பப்பட்டிருக்கிறது.
அதோடு ஆளுநரை நேரில் சந்திக்க நேரமும் கேட்கப்பட்டிருக்கிறது. அநேகமாக நாளை காலை ராஜ்பவனில் தவெக தலைவர் விஜய் ஆளுநரை சந்திப்பார் என தெரிகிறது. ஒருபக்கம் நாளை மறுநாள் அதாவது மே 7ம் தேதி தவெக தலைவர் விஜய் தமிழ்நாட்டின் முதலமைச்சராக பதவி ஏற்கவுள்ளதாக செய்திகள் கசிந்திருக்கிறது. மேலும் பதவியேற்பு விழாவை நேரு உள்விளையாட்டு அரங்கில் நடத்தவும் திட்டமிட்டிருப்பதாக சொல்லப்படுகிறது..
விஜய் முதல்வராக பதவியியேற்றபின் இரண்டு வாரத்திற்குல் அவர் சட்டசபையில் தனது பலத்தை நிரூபிக்க வேண்டும். அவருக்கு இன்னும் 11 எம்எல்ஏக்களின் ஆதரவு தேவை என சொல்லப்படுகிறது. அநேகமாக அதிமுக மற்றும் திமுக கூட்டணியில் இருக்கும் பாமக, விசிக, காங்கிரஸ் கம்யூனிஸ்ட் போன்ற கட்சிகளிடமிருந்து தவெக ஆதரவை பெறும் எனத் தெரிகிறது.
அல்லது அதிமுகவே கூட தவெகவை ஆதரிக்க வாய்ப்பிருப்பதாகவும் சொல்லப்படுகிறது.
விஜய் முதல்வராக பதவியேற்கவுள்ளது அவரின் கட்சி தொண்டர்களையும், விஜயின் ஆதரவாளர்களையும் குறிப்பாக அவரின் ரசிகர்களுக்கு பெரும் மகிழ்ச்சியை கொடுத்திருக்கிறது..