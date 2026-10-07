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Written By SIVA SIVA

அரசுப் பள்ளிகளில் மாணவர் எண்ணிக்கைக்கு ஏற்ப ஆசிரியர் பணியிடங்கள் உயர்வு: தவெக அரசு முடிவு!

அரசுப்பள்ளி
Written By: SIVA
Updated: Wed, 7 Oct 2026 (09:03 IST)
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தமிழகத்தில் உள்ள அரசுப் பள்ளிகளில் மாணவர்களின் எண்ணிக்கைக்கு ஏற்ப போதுமான அளவுக்கு ஆசிரியர்கள் நியமிக்கப்படாமல் பற்றாக்குறை நிலவுவதாக தொடர்ச்சியாக குற்றச்சாட்டுகளும் புகார்களும் எழுந்த வண்ணம் இருந்தன. போதிய ஆசிரியர் பலம் இல்லாத காரணத்தால், அரசுப் பள்ளி மாணவர்களின் கற்கும் திறன் மற்றும் கல்வியின் தரம் பெருமளவில் பாதிக்கப்படுவதாக பெற்றோர்களும் கல்வியாளர்களும் கவலை தெரிவித்து வந்தனர்.
 
இந்த சூழலில், புதிதாகப் பொறுப்பேற்றுள்ள தமிழக வெற்றிக் கழக அரசு, பள்ளி வகுப்பறைகளில் மாணவர்களின் எண்ணிக்கைக்கு ஏற்ப ஆசிரியர் பணியிடங்களை உடனடியாக நிரப்ப அதிரடி முடிவு எடுத்துள்ளது. மாணவர்-ஆசிரியர் விகிதாச்சாரத்தை சீரமைத்து, ஒவ்வொரு பள்ளிக்கும் தேவையான கூடுதல் ஆசிரியர் பணியிடங்களை கண்டறிந்து நிரப்புவதற்கான விரிவான அறிக்கையை விரைந்து சமர்ப்பிக்குமாறு துறை சார்ந்த அதிகாரிகளுக்குத் தவெக அரசு உத்தரவிட்டுள்ளது.
 
மாணவர்களின் கல்வி நலனை கருத்தில் கொண்டு எடுக்கப்பட்டுள்ள இந்த முடிவு, கல்வித்துறை வட்டாரத்திலும் பொதுமக்கள் மத்தியிலும் பெரும் வரவேற்பைப் பெற்றுள்ளது. காலியாக உள்ள ஆசிரியர் பணியிடங்கள் விரைவாக நிரப்பப்படும் போது, அரசுப்பள்ளிகளில் கல்வித் தரம் மேலும் உயர்ந்து, மாணவர்களின் எதிர்காலம் ஒளிமயமடையும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
About Writer
SIVA
வெப்துனியாவில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் பணிபுரிந்து வருகிறேன். அரசியல் செய்திகள், பொழுதுபோக்கு, டெக்னாலஜி, மருத்துவம், பிசினஸ் செய்திகள் எழுதுவேன்..... Read More
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