தவெக ஆட்சியில் லாட்டரி விற்பனையா? அரசின் கடும் எச்சரிக்கை..!
தமிழகத்தில் சட்டவிரோத லாட்டரி விற்பனை நடைபெறுவதாக சமூக வலைதளங்களில் பரவி வரும் செய்திகளுக்குத் தமிழக வெற்றிக் கழக அரசு தற்போது முற்றுப்புள்ளி வைத்துள்ளது.
இது தொடர்பாக வெளியாகியுள்ள அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பில், கடந்த 2024-ஆம் ஆண்டு விற்கப்பட்ட பழைய லாட்டரி சீட்டுகளின் புகைப்படங்களை வைத்துக்கொண்டு, தற்போதைய ஆட்சியில் லாட்டரி விற்பனை நடப்பதாக ஒரு தீயசக்தி கும்பல் திட்டமிட்டுப் பொய் செய்திகளைப் பரப்பி வருவதாகக் குற்றம் சாட்டப்பட்டுள்ளது.
இத்தகைய செயல்கள் முழு பூசணிக்காயைச் சோற்றில் மறைக்கும் முயற்சியாகும் என்றும், இவை முற்றிலும் உண்மைக்கு மாறானவை என்றும் அரசு தரப்பில் விளக்கம் அளிக்கப்பட்டுள்ளது. தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் ஆட்சியில் சட்டவிரோத லாட்டரி விற்பனை மீதான தடை எள்ளளவும் சமரசமின்றித் தொடரும் என்பதில் எவ்வித சந்தேகமும் இல்லை எனத் திட்டவட்டமாகக் கூறப்பட்டுள்ளது.
பொதுமக்களிடையே தேவையற்ற குழப்பத்தை உண்டாக்கவும், அரசின் நற்பெயருக்குக் களங்கம் விளைவிக்கவும் வதந்திகளைப் பரப்புவோர் யாராக இருந்தாலும் அவர்கள் மீது சட்டப்படி மிகக் கடுமையான நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்படும் என எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது.
காவல்துறையினர் இணையதளக் கண்காணிப்பைத் தீவிரப்படுத்தியுள்ள நிலையில், ஆதாரமற்ற தகவல்களைப் பரப்புவோர் மீது வழக்குப்பதிவு செய்ய உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது.
சட்டத்தின் ஆட்சியை நிலைநாட்டவும், சூதாட்ட அரக்கனிடமிருந்து மக்களைப் பாதுகாக்கவும் தமிழக வெற்றிக் கழக அரசு உறுதியுடன் செயல்படும் என்பதை இந்த அறிவிப்பு மீண்டும் உறுதிப்படுத்தியுள்ளது.
Edited by Siva
தமிழகத்தில் கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் திட்டம் தொடங்கப்பட்டதன் நோக்கம், பொருளாதார ரீதியாகப் பின்தங்கிய பெண்களின் வாழ்வாதாரத்தை மேம்படுத்துவதாகும். ஆனால், தற்போது இத்திட்டத்தின் செயல்பாட்டில் பல்வேறு முறைகேடுகள் நடப்பதாகப் புகார்கள் எழுந்துள்ளன. குறிப்பாக, அரசியல் செல்வாக்கைப் பயன்படுத்திப் பல வசதி படைத்த குடும்பங்களைச் சேர்ந்த பெண்கள் இந்த உதவித்தொகையைப் பெற்று வருவது அதிர்ச்சியளிக்கிறது.