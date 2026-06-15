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Last Updated : Monday, 15 June 2026 (09:07 IST)

வாழைப்பழங்களை அரசே ஏற்றுமதி செய்ய ஏற்பாடு.. விவசாயிகளிடம் இருந்து நேரடி கொள்முதல்...

செய்தி
Publish: Mon, 15 Jun 2026 (09:05 IST) Updated: Mon, 15 Jun 2026 (09:07 IST)
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இந்தியாவின் முன்னணி வாழைப்பழம் உற்பத்தி செய்யும் மாநிலங்களில் ஒன்றாக தமிழகம் திகழ்கிறது. இன்றைய முன்னணீ நாளிதழின் தலைப்பு செய்தியாக, தமிழக வெற்றி கழக அரசின் மிக முக்கியமானதொரு வேளாண்மை திட்டம் முன்னிறுத்தப்பட்டுள்ளது. வாழைப்பழங்களை உலக நாடுகளுக்கு ஏற்றுமதி செய்வதற்காக, விவசாயிகளிடம் இருந்து நேரடியாக சுமார் 5 லட்சம் கிலோ வாழைப்பழங்களை கொள்முதல் செய்ய தவெக அரசு புதிய அதிரடி முயற்சியை கையில் எடுத்துள்ளது.
 
அரசின் இந்த சந்தை சார்ந்த தலையீடு விவசாயிகளுக்கு பல்வேறு நன்மைகளை தேடித்தர கூடியதாக அமைந்துள்ளது. இதன் மூலம் விவசாயிகளின் வருமானம் கணிசமாக உயர்வதுடன், அறுவடைக்கு பிந்தைய வீணாதல் மற்றும் இழப்புகள் பெருமளவு குறைக்கப்படும். மேலும், உலகளாவிய சந்தைகளுக்கான அணுகுமுறை தமிழக விவசாயிகளுக்கு எளிதாக கிடைப்பதுடன், கிராமப்புற மக்களின் ஒட்டுமொத்த வாழ்வாதாரமும் வலுவடையும்.
 
வாழைப்பழ உற்பத்தியில் முன்னிலையில் இருக்கும் தமிழகத்திற்கு இந்த ஏற்றுமதித் திட்டம் ஒரு மிகப்பெரிய ஊக்கமாகும். இதுபோன்று மற்ற பயிர்களுக்கும் சந்தை சார்ந்த புதிய வேளாண்மை திட்டங்களையும், அரசுத் தலையீடுகளையும் பரவலாகச் செயல்படுத்த வேண்டும் என்ற எதிர்பார்ப்பு விவசாயிகள் மத்தியில் எழுந்துள்ளது. தவெக அரசின் இந்த முயற்சி விவசாயத் துறையில் ஒரு புதிய மைல்கல்லாகப் பார்க்கப்படுகிறது.

Edited by Siva
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Webdunia

வாழைப்பழங்களை அரசே ஏற்றுமதி செய்ய ஏற்பாடு.. விவசாயிகளிடம் இருந்து நேரடி கொள்முதல்...

வாழைப்பழங்களை அரசே ஏற்றுமதி செய்ய ஏற்பாடு.. விவசாயிகளிடம் இருந்து நேரடி கொள்முதல்...இந்தியாவின் முன்னணி வாழைப்பழம் உற்பத்தி செய்யும் மாநிலங்களில் ஒன்றாக தமிழகம் திகழ்கிறது. இன்றைய முன்னணீ நாளிதழின் தலைப்பு செய்தியாக, தமிழக வெற்றி கழக அரசின் மிக முக்கியமானதொரு வேளாண்மை திட்டம் முன்னிறுத்தப்பட்டுள்ளது. வாழைப்பழங்களை உலக நாடுகளுக்கு ஏற்றுமதி செய்வதற்காக, விவசாயிகளிடம் இருந்து நேரடியாக சுமார் 5 லட்சம் கிலோ வாழைப்பழங்களை கொள்முதல் செய்ய தவெக அரசு புதிய அதிரடி முயற்சியை கையில் எடுத்துள்ளது.

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