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Written By SIVA SIVA
Last Updated : Monday, 5 October 2026 (09:34 IST)

திமுக ஆட்சியை விட துவரம் பருப்பு கொள்முதல் விலை குறைவு.. அரசுக்கு ரூ.187.56 கோடி சேமிப்பு..

ration shop
Written By: SIVA
Updated: Mon, 5 Oct 2026 (09:34 IST)
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பொது விநியோக திட்டத்தின்கீழ் நியாயவிலை கடைகள் மூலம் விநியோகிப்பதற்காகத் தவெக அரசு வெளிப்படையான முறையில் துவரம் பருப்பை கிலோவிற்கு ரூ.77.89 என்ற குறைந்த விலையில் கொள்முதல் செய்து சாதனை படைத்துள்ளது.
 
கடந்த ஆட்சி காலத்தில் இதே அளவு மற்றும் தரத்திலான ஒரு கிலோ துவரம் பருப்பிற்கு ரூ.109.15 வரை செலுத்தப்பட்டது. தற்போது கிலோவிற்கு கிட்டத்தட்ட ரூ.31  குறைவாக கொள்முதல் செய்யப்பட்டதன் மூலம், கடந்த மூன்று மாதங்களில் மட்டும் மாநில அரசுக்கு ரூ.187.56 கோடி அளவுக்குப் பெருந்தொகை சேமிக்கப்பட்டுள்ளது.
 
கடந்த ஜூலை முதல் செப்டம்பர் வரையிலான காலத்தில் 60,000 டன் துவரம் பருப்பைக் கொள்முதல் செய்யத் தவெக அரசு வெறும் ரூ.467.34 கோடியை மட்டுமே செலவிட்டுள்ளது. ஆனால், முந்தைய ஆட்சியில் இதே 60,000 டன் துவரம் பருப்பை வாங்குவதற்கு ஒவ்வொரு மூன்று மாதங்களுக்கும் ரூ.654.9 கோடி வரை கஜானாவில் இருந்து செலவிடப்பட்டது குறிப்பிடத்தக்கது.
 
அரசு நிர்வாகத்தில் வெளிப்படைத்தன்மையை உறுதி செய்து, இடைத்தரகர்கள் மற்றும் கமிஷன் முறைகேடுகளைத் தடுத்ததன் மூலமே இந்த மாபெரும் நிதிச் சேமிப்பு சாத்தியமாகியுள்ளது. ரேஷன் கடைகளில் தரமான அத்தியாவசியப் பொருட்களைக் குறைந்த விலையில் கொள்முதல் செய்து மக்களுக்கு விநியோகிக்கும் தவெக அரசின் இந்த நடவடிக்கை, மக்கள் பணத்தை வீணாக்காமல் பாதுகாக்கும் நேர்மையான நிர்வாகத்திற்குச் சிறந்த உதாரணமாக அமைந்துள்ளது.
About Writer
SIVA
வெப்துனியாவில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் பணிபுரிந்து வருகிறேன். அரசியல் செய்திகள், பொழுதுபோக்கு, டெக்னாலஜி, மருத்துவம், பிசினஸ் செய்திகள் எழுதுவேன்..... Read More
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