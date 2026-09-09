4 ரேஷன் கடைகளில் பறக்கும் படை சோதனை.. ஸ்டாக் குறைவு என கண்டுபிடிப்பு.. உடனே சஸ்பெண்ட்.. இதுதாண்டா தவெக அரசு...
தமிழக வெற்றி கழகம் தலைமையிலான மக்கள் நல அரசு பொறுப்பேற்றது முதல், பொதுமக்களின் அத்தியாவசிய தேவைகளில் எவ்வித முறைகேடுகளுக்கும் இடமளிக்கக் கூடாது என்பதில் மிக தீவிரமாக செயல்பட்டு வருகிறது.
இதன் ஒரு பகுதியாக, திண்டுக்கல் நகர் பகுதியில் உள்ள நியாய விலை கடைகளில் கூட்டுறவு சார்பதிவாளர்கள் அடங்கிய பறக்கும் படை திடீர் சோதனைகளை மேற்கொண்டது. கோவிந்தராஜ் நகர், பாலகிருஷ்ணாபுரம், நாயக்கர்புதுத்தெரு மற்றும் கருணாநிதி நகர் ஆகிய பகுதிகளில் உள்ள நான்கு ரேஷன் கடைகளில் ஒரே நேரத்தில் நடத்தப்பட்ட இந்த அதிரடி ஆய்வில், முறைகேடுகள் வெளிச்சத்திற்கு வந்துள்ளன.
பாயிண்ட் ஆஃப் சேல் இயந்திரத்தில் உள்ள இருப்பு விவரங்களுக்கும், கடையில் உள்ள உண்மையான பொருட்களுக்கும் இடையேயான கணக்குகள் முரண்பட்டது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. இதன் மூலம் ரேஷன் பொருட்கள் விற்கப்பட்டு முறைகேடு செய்யப்பட்டுள்ளது உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது.
இந்த நான்கு கடைகளிலும் மொத்தம் முப்பத்தாறாயிரத்து நானூறு ரூபாய் மதிப்பிலான பொருட்கள் குறைந்ததை கண்டறிந்த அதிகாரிகள், சம்மந்தப்பட்ட விற்பனையாளர்களான கிருஷ்ணமூர்த்தி, சரண்யா, டிவைன் ஆரோமெர்சிலின் மற்றும் மெகராஜ் ஆகிய நான்கு பேருக்கும் அபராதம் விதித்ததுடன் அவர்களை உடனடியாக 'சஸ்பெண்ட்' செய்து மாவட்ட கூட்டுறவு சங்கங்களின் இணைப்பதிவாளர் அதிரடி உத்தரவிட்டுள்ளார்.
தமிழகம் முழுவதும் உள்ள அனைத்து ரேஷன் கடைகளிலும் இதுபோன்ற அதிரடி சோதனைகள் தீவிரப்படுத்தப்படும் என எதிர்பார்க்கப்படுவதால், முறைகேடுகளில் ஈடுபடுபவர்கள் மத்தியில் பெரும் கலக்கம் ஏற்பட்டுள்ளது.
Edited by Siva