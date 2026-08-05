  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
  4. TVK Government Reintroduces Free Milch Cow and 100% Subsidized Goat Rearing Schemes to Boost Rural Economy
Written By சிவலிங்கம் சிவலிங்கம்
Last Updated : Wednesday, 5 August 2026 (11:43 IST)

மீண்டும் வருகிறது ஜெயலலிதாவின் ஆடு, மாடுகள் வளர்ப்பு திட்டம்.. பட்ஜெட்டில் சூப்பர் அறிவிப்பு..

TVK Budget 2026
Written By: சிவலிங்கம்
Updated: Wed, 5 Aug 2026 (11:43 IST)
google-news
தமிழக வெற்றிக் கழக அரசின் 2026-27 நிதிநிலை அறிக்கையில் கிராமப்புற பொருளாதாரத்தை வலுப்படுத்தவும், பெண்களின் வாழ்வாதாரத்தை உயர்த்தவும் மிக முக்கியமான மக்கள் நல திட்டங்கள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன. 
 
முன்னாள் முதல்வர் ஜெயலலிதாவால் கொண்டுவரப்பட்டு, கிராமப்புற மக்களின் பொருளாதாரத்திற்கு பெரும் பக்கபலமாக இருந்த விலையில்லா கறவை மாடுகள் வழங்கும் திட்டம் தவெக அரசால் மீண்டும் அமல்படுத்தப்படுகிறது. கிராம பகுதிகளில் பால் வளத்தை பெருக்கும் நோக்கில் ரூ.59 கோடி நிதி ஒதுக்கீட்டில் இத்திட்டம் செயல்படுத்தப்பட உள்ளது.
 
அதேபோல், எளிய பின்னணி கொண்ட பெண்களின் பொருளாதார சுதந்திரத்தை உறுதி செய்யும் வகையில் 'வெற்றி மகளிர் ஆடுகள் வளர்ப்புத் திட்டம்' தொடங்கப்பட்டுள்ளது. இத்திட்டத்தின் கீழ் 100% மானியத்தில் 30,000 பயனாளிகளுக்கு தலா 5 ஆடுகள் வழங்கப்படவுள்ளன. குறிப்பாக கைம்பெண்கள், ஆதரவற்ற பெண்கள், திருநங்கைகள் மற்றும் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு முன்னுரிமை அளிக்கும் வகையில் ரூ.110 கோடி நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது.
 
கால்நடைப் பராமரிப்பை ஊக்குவிக்கும் வகையில், விவசாயிகள் எதிர்பாராத இழப்புகளிலிருந்து தங்களைப் பாதுகாத்துக் கொள்ள ரூ.31 கோடியில் 'கால்நடைகள் காப்போம்' திட்டமும், பசுந்தீவன சாகுபடியை ஊக்குவிக்க ரூ.13 கோடியும், தீவன விதை வங்கிகள் அமைக்க ரூ.6.7 கோடியும் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. கிராமப்புற அடித்தட்டு மக்களின் பொருளாதார வளர்ச்சியை மையமாகக் கொண்டு உருவாக்கப்பட்டுள்ள இந்த அறிவிப்புகள் தமிழக கிராமங்களில் பெரும் வரவேற்பைப் பெற்றுள்ளன.
 
Edited by Siva
About Writer
சிவலிங்கம்
வெப்துனியாவில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் பணிபுரிந்து வருகிறேன். அரசியல் செய்திகள், பொழுதுபோக்கு, டெக்னாலஜி, மருத்துவம், பிசினஸ் செய்திகள் எழுதுவேன்..... Read More
அடுத்த கட்டுரையில்
கல்வித்துறைக்கு வாரி வழங்கிய தவெக அரசு.. ரூ.44,527 கோடி நிதி ஒதுக்கீடு

ரூ.2500 மகளிர் உரிமைத்தொகை.. 6 சிலிண்டர்கள் அறிவிப்பு பட்ஜெட்டில் இல்லாதது ஏன்? பொதுமக்கள் அதிருப்தி...

ரூ.2500 மகளிர் உரிமைத்தொகை.. 6 சிலிண்டர்கள் அறிவிப்பு பட்ஜெட்டில் இல்லாதது ஏன்? பொதுமக்கள் அதிருப்தி...தமிழகத்தில் புதிதாக பொறுப்பேற்றுள்ள தவெக அரசு, 2026-2027 நிதியாண்டிற்கான திருத்திய பட்ஜெட்டை தாக்கல் செய்துள்ளது. நிதியமைச்சர் மரிய வில்சன் தாக்கல் செய்த இந்த பட்ஜெட்டில், மக்கள் பெரிதும் எதிர்பார்த்த மகளிர் உரிமைத் தொகை ரூ.2,500 ஆக உயர்வு மற்றும் 6 இலவச சமையல் எரிவாயு சிலிண்டர்கள் தொடர்பான அறிவிப்புகள் இடம் பெறாதது ஏமாற்றத்தை அளித்துள்ளது.

ரூ.2,000-க்கு மேற்பட்ட யுபிஐ பரிவர்த்தனைகளுக்கு கட்டணமா? அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் ஆலோசனை..

ரூ.2,000-க்கு மேற்பட்ட யுபிஐ பரிவர்த்தனைகளுக்கு கட்டணமா? அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் ஆலோசனை..இந்தியாவின் இலவச யுபிஐ கட்டண முறை கொள்கையில் விரைவில் முக்கிய மாற்றங்கள் வரக்கூடும். நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் தாக்கல் செய்த செலுத்துதல் மற்றும் தீர்வு முறைமை சட்டத் திருத்தத்தின் மூலம், எதிர்காலத்தில் தேர்வுசெய்யப்பட்ட யுபிஐ பரிவர்த்தனைகளுக்கு வர்த்தக கட்டணம் விதிக்க வழிவகை செய்யப்பட்டுள்ளது.

மாஸ்டர் கார்டை தொடர்ந்து விசா கார்டு.. ஒரே இரவில் 2600 ஊழியர்களை வீட்டுக்கு அனுப்பி அதிர்ச்சி..

மாஸ்டர் கார்டை தொடர்ந்து விசா கார்டு.. ஒரே இரவில் 2600 ஊழியர்களை வீட்டுக்கு அனுப்பி அதிர்ச்சி..உலகளாவிய முன்னணி நிதிச்சேவை நிறுவனமான விசா, தனது நிறுவனத்தில் செயற்கை நுண்ணறிவு தொழில்நுட்ப பயன்பாட்டை தீவிரப்படுத்தும் நோக்கில், உலகளவில் சுமார் 2,600 ஊழியர்களை ஆட்குறைப்பு செய்துள்ளது. இந்த அதிரடி ஆட்குறைப்பு நடவடிக்கை இந்தியாவின் தொழில்நுட்ப மையங்களான பெங்களூரு, சென்னை, மும்பை மற்றும் ஹைதராபாத்தில் உள்ள விசா மையங்களிலும் நேரடி தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

தமிழக பட்ஜெட் 2026-27.. எந்தெந்த துறைக்கு எவ்வளவு நிதி.. முழு விவரங்கள்...!

தமிழக பட்ஜெட் 2026-27.. எந்தெந்த துறைக்கு எவ்வளவு நிதி.. முழு விவரங்கள்...!தமிழ்நாடு சட்டசபைத் தேர்தலில் வெற்றி பெற்று ஆட்சியமைத்த தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் முதல் பட்ஜெட், 2026-2027 நிதியாண்டிற்காக சட்டப்பேரவையில் தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளது.

மீண்டும் வருகிறது ஜெயலலிதாவின் ஆடு, மாடுகள் வளர்ப்பு திட்டம்.. பட்ஜெட்டில் சூப்பர் அறிவிப்பு..

மீண்டும் வருகிறது ஜெயலலிதாவின் ஆடு, மாடுகள் வளர்ப்பு திட்டம்.. பட்ஜெட்டில் சூப்பர் அறிவிப்பு..தமிழக வெற்றிக் கழக அரசின் 2026-27 நிதிநிலை அறிக்கையில் கிராமப்புற பொருளாதாரத்தை வலுப்படுத்தவும், பெண்களின் வாழ்வாதாரத்தை உயர்த்தவும் மிக முக்கியமான மக்கள் நல திட்டங்கள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன.