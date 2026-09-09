திமுக எம்.எல்.ஏக்கள் வெளியேறியவுடன் நிறைவேற்றப்பட்ட முக்கிய மசோதாக்கள்.. பாமக, கம்யூனிஸ்ட்கள் எதிர்ப்பு...
சட்டமன்ற கூட்டத்தொடரின் நிறைவு நாளில் தவெக அரசு சில முக்கிய மசோதாக்களை நிறைவேற்றியுள்ளது. குறிப்பாக, தனியார் பல்கலைக்கழகங்கள் தொடங்குவதற்கான நில தேவையை குறைக்கும் மசோதா நிறைவேற்றப்பட்டுள்ளது.
முந்தைய திமுக ஆட்சியில் இதே மசோதா கொண்டுவரப்பட்டபோது கூட்டணி கட்சிகளால் கடுமையாக எதிர்க்கப்பட்டு திரும்பப் பெறப்பட்டது குறிப்பிடத்தக்கது. தற்போது மத்திய பாஜக அரசின் புதிய கல்வி கொள்கையின் ஒரு பகுதியான இந்த மசோதாவை, காங்கிரஸ் அமைச்சர் விஸ்வநாதனே அறிமுகப்படுத்தியுள்ளதுடன், முன்பு இதை எதிர்த்த விசிகவும் தற்போது ஆதரித்துள்ளது வியப்பளிக்கிறது.
இதனுடன், விவசாய நிலங்களை வேறு பயன்பாட்டுக்கு மாற்ற மாவட்ட ஆட்சியரின் முன்அனுமதி தேவையில்லை என்ற மற்றொரு மசோதாவும் நிறைவேற்றப்பட்டுள்ளது. இதனால் ரியல் எஸ்டேட் பெருக்கம் மற்றும் தொழிற்சாலைகள் அமைப்பது எளிதானாலும், விளைநிலங்கள் குறைந்து உணவு உற்பத்தி கேள்விக்குறியாகும் அபாயம் ஏற்பட்டுள்ளது.
பரந்தூர் விமான நிலைய திட்டத்தை எதிர்த்தவர்களின் உண்மையான நோக்கம் குறித்தும் இது கேள்விகளை எழுப்புகிறது. திமுக உறுப்பினர்கள் வெளிநடப்பு செய்த நிலையில், பாமக மற்றும் கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகள் இவற்றை எதிர்த்துள்ளன. மேலும், தலைமை செயலகத்தில் இந்து சமய அறநிலையத்துறைக்கு தனித்துறை உருவாக்கப்பட்டுள்ள அரசாணை, கோயில்களை தனியார் வசம் ஒப்படைக்கும் முயற்சியோ என்ற சந்தேகத்தையும் எழுப்பியுள்ளது.
Edited by Siva