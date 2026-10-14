மின்சாரம் விலை!.. ஆந்திராவை விட தமிழகத்துக்கு அதிகம்.. நடந்தது என்ன?..
தமிழகத்தில் தவெக ஆட்சி அமைந்த பின் பல மாவட்டங்களிலும் அறிவிக்கப்படாத மின்வெட்டு நிகழ்கிறது. சென்னை மற்றும் அதை சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் இரவு நேரங்களில் பல மணி நேரங்கள் மின்வெட்டு நிலவுவதால் பொதுமக்கள் அவதிப்படுகிறார்கள். இதை திமுக கையில் எடுத்த திமுக தவெக அரசை கடுமையாக விமர்சனம் செய்து வரும் நிலையில் ஒரு யூனிட் மின்சாரம் ரூ.35 ரூபாய்க்கு வாங்குவதற்கான ஒப்பந்தத்தை தமிழக அரசு மேற்கொண்டுள்ளது.
இதுவும் கடும் விமர்சனத்திற்கு உள்ளாகியிருக்கிறது. திமுக தலைவர் முக ஸ்டாலின், உதயநிதி, டிடிவி தினகரன், பழனிச்சாமி உள்ளிட்ட பலரும் இதற்கு கடும் கண்டனம் தெரிவித்திருக்கிறார்கள்..
கடந்த ஆட்சியில் தமிழகத்திற்கு ஒரு யூனிட் 15 முதல் 20 ரூபாய் வரை வாங்குவதற்காக ஒப்பந்தம் போட்ட நிலையில் தவெக அரசு அந்த ஒப்பந்தத்தை ரத்து செய்துவிட்டு தற்போது 35 ரூபாய்க்கு வாங்குவதற்கு புதிய ஒப்பந்தம் போட்டிருக்கிறது. மத்திய மின்துறை அமைச்சகத்தின் டீப் இணையதளத்தில்தான் மின்சாரம் வாங்குவதற்கான ஏலம் நடக்கும்..
ஆந்திர அரசு அக்டோபர் மாத தேவைக்கான 150 மெகாவாட் மின்சாரத்தை ஒரு யூனிட்டுக்கு 16 முதல் 20 என்ற விலையில் ஏற்கனவே வாங்க ஒப்பந்தம் போட்டுவிட்டது. ஆனால் தமிழகத்துக்கு ஒரு யூனிட்டுக்கு ஒரு 35 என விலை நிர்ணயம் செய்யப்பட்டுள்ளது. தாமதமாக ஒப்பந்தம் போட்டதே இதற்கு காரணம் என சொல்லப்படுகிறது.
அதாவது ஆந்திர அரசு அக்டோபர் மாத தேவைக்கான ஏலத்தை செப்டம்பர் 9ஆம் தேதி இறுதி செய்துவிட்டது. ஆனால் தமிழக அரசோ அக்டோபர் 12ம் தேதி முதல் 31ம் தேதி வரையிலான மின்சார தேவைக்கு ஒரு வாரத்திற்கு முன்புதான் ஏலத்தில் பங்கு கொண்டது குறிப்பிடத்தக்கது.
கடந்த ஆட்சியில் தமிழகத்திற்கு ஒரு யூனிட் 15 முதல் 20 ரூபாய் வரை வாங்குவதற்காக ஒப்பந்தம் போட்ட நிலையில் தவெக அரசு அந்த ஒப்பந்தத்தை ரத்து செய்துவிட்டு தற்போது 35 ரூபாய்க்கு வாங்குவதற்கு புதிய ஒப்பந்தம் போட்டிருக்கிறது. மத்திய மின்துறை அமைச்சகத்தின் டீப் இணையதளத்தில்தான் மின்சாரம் வாங்குவதற்கான ஏலம் நடக்கும்..
ஆந்திர அரசு அக்டோபர் மாத தேவைக்கான 150 மெகாவாட் மின்சாரத்தை ஒரு யூனிட்டுக்கு 16 முதல் 20 என்ற விலையில் ஏற்கனவே வாங்க ஒப்பந்தம் போட்டுவிட்டது. ஆனால் தமிழகத்துக்கு ஒரு யூனிட்டுக்கு ஒரு 35 என விலை நிர்ணயம் செய்யப்பட்டுள்ளது. தாமதமாக ஒப்பந்தம் போட்டதே இதற்கு காரணம் என சொல்லப்படுகிறது.