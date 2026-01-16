வெள்ளி, 16 ஜனவரி 2026
Written By Siva
Last Updated : வெள்ளி, 16 ஜனவரி 2026 (14:10 IST)

திடீரென 10 பேர் கொண்ட குழுவை அறிவித்த விஜய்.. இவர்கள் என்ன செய்ய போகிறார்கள்?

vijay
தமிழகத்தில் 2026-ஆம் ஆண்டு நடைபெறவுள்ள சட்டமன்ற பொதுத்தேர்தலை முன்னிட்டு, நடிகர் விஜய் தலைமையிலான தமிழக வெற்றிக் கழகம் தனது தேர்தல் பணிகளை தீவிரப்படுத்தியுள்ளது. இதன் ஒரு பகுதியாக, மாநில, மாவட்ட மற்றும் தொகுதி அளவிலான தேர்தல் பிரசார பணிகளை ஒருங்கிணைக்க 10 பேர் கொண்ட "தேர்தல் பிரசாரக் குழுவை" அக்கட்சி தலைவர் விஜய் இன்று அறிவித்துள்ளார்.
 
இந்த குழுவில் என். ஆனந்த், ஆதவ் அர்ஜுனா, கே.ஏ. செங்கோட்டையன், ஏ. பார்த்திபன், பி. ராஜ்குமார், கே.வி. விஜய் தாமு, எஸ்.பி. செல்வம், கே. பிச்சைரத்தினம் கரிகாலன், எம். செரவு மைதீன் (எ) நியாஸ் மற்றும் ஜே. கேத்ரின் பாண்டியன் ஆகியோர் இடம் பெற்றுள்ளனர். 
 
இக்குழுவினர் தமிழகத்திலுள்ள 234 தொகுதிகளிலும் ஆலோசனை கூட்டங்கள் மற்றும் பிரசார கூட்டங்களை நடத்துவது தொடர்பான பணிகளை மேற்கொள்வார்கள் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இக்குழுவிற்கு தவெக தோழர்கள் அனைவரும் முழு ஒத்துழைப்பு வழங்க வேண்டும் என்றும் விஜய் கேட்டுக்கொண்டுள்ளார்.
 
 
Edited by Siva

Webdunia
