இடைத்தேர்தல் வாக்கு எண்ணிக்கை.. 2வது இடத்தை பிடிக்க அதிமுக, திமுக போட்டோ போட்டி..
தமிழக இடைத்தேர்தல் வாக்கு எண்ணிக்கையின் முதல் சுற்று முடிவுகள் வெளியாகி, மாநில அரசியலில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளன. தாராபுரம் மற்றும் மதுராந்தகம் ஆகிய இரண்டு தொகுதிகளிலுமே தமிழக வெற்றிக் கழகம் தனது பிரதான எதிராளிகளை விடப் பெருவாரியான வாக்குகளைப் பெற்று முதலிடத்தில் வலுவான முன்னிலையைப் பதிவு செய்துள்ளது.
தாராபுரம் தொகுதியில் வெளியான முதல் சுற்று முடிவுகளின்படி, தவெக 1,146 வாக்குகளுடன் முதலிடத்தைக் கைப்பற்றியுள்ளது. 949 வாக்குகளுடன் அதிமுக இரண்டாம் இடத்தையும், ஆளுங்கட்சியான திமுக 643 வாக்குகளுடன் எதிர்பாராத விதமாக மூன்றாம் இடத்தையும் பெற்றுள்ளன. இத்தொகுதியில் சிபிஎம் 14 வாக்குகளும், நாம் தமிழர் கட்சி 13 வாக்குகளும் பெற்றுள்ளன. இங்கு நாம் தமிழர் கட்சியை விட சிபிஎம் கட்சி ஒரு வாக்கு முன்னிலை பெற்றுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.
மதுராந்தகம் தொகுதியில் தவெகவின் ஆதிக்கம் மேலும் தீவிரமாக வெளிப்பட்டுள்ளது. முதல் சுற்றிலேயே தவெக 3,616 வாக்குகள் குவித்து பிரம்மாண்ட முன்னிலை பெற்றுள்ளது. திமுக 2,690 வாக்குகளுடன் இரண்டாம் இடத்தையும், அதிமுக 2,121 வாக்குகளுடன் மூன்றாம் இடத்தையும் பிடித்துள்ளன. இத்தொகுதியில் சிபிஎம் 5 வாக்குகளையும், நாம் தமிழர் கட்சி 1 வாக்கையும் பெற்றுள்ளன.
இரு தொகுதிகளிலுமே பாரம்பரிய திராவிடக் கட்சிகளான திமுக மற்றும் அதிமுகவை பின்னுக்குத் தள்ளி தவெக பெற்றுள்ள இந்த அசாதாரண ஆரம்பகட்ட வெற்றி, தேர்தல் முடிவுகளின் போக்கு எந்த திசையில் நகரப் போகிறது என்பதற்கான தெளிவான அறிகுறியாகப் பார்க்கப்படுகிறது.