புதன், 18 பிப்ரவரி 2026
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
Written By Siva
Last Updated : புதன், 18 பிப்ரவரி 2026 (13:33 IST)

72 சீட் தருகிறேன்.. காங்கிரஸ் கட்சிக்கு மெகா வாய்ப்பு கொடுத்த விஜய்.. கூட்டணி உறுதியா?

rahul vijay
தமிழக அரசியல் களம் தற்போது ஒரு பெரும் மாற்றத்தை நோக்கி நகர்ந்து கொண்டிருக்கிறது. தமிழக வெற்றி கழகத்தின் தலைவர் விஜய், சேலம் பொதுக்கூட்டத்தில் "அதிகாரத்தில் பங்கு" குறித்து பேசியது அரசியல் வட்டாரத்தில் பெரும் அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்தியுள்ளது. 
 
குறிப்பாக, காங்கிரஸ் கட்சியின் அடிமட்ட தொண்டர்கள் மற்றும் மாவட்ட செயலாளர்கள் மத்தியில் விஜய்யின் இந்த அழைப்புக்கு நல்ல வரவேற்பு கிடைத்துள்ளது. பல மாவட்ட செயற்குழு கூட்டங்களில் த.வெ.கவுடன் கூட்டணி அமைக்க வேண்டும் என்ற கோரிக்கைகள் தீர்மானங்களாக நிறைவேற்றப்பட்டு வருகின்றன.
 
விஜய் தனது கணக்கீட்டின்படி, காங்கிரஸ் கட்சிக்கு சுமார் 72 தொகுதிகள் வரை ஒதுக்க தயாராக இருப்பதாகத் தகவல்கள் கசிகின்றன. காங்கிரஸ் கட்சியுடன் கைகோர்த்தால் எளிதாக ஆட்சியை கைப்பற்றி விடலாம் என்பதே விஜய்யின் வியூகமாக இருக்கிறது. 
 
தி.மு.க கூட்டணியில் அதிருப்தியில் இருக்கும் சில காங்கிரஸ் தலைவர்களும் இந்த புதிய மாற்றத்தை ரகசியமாக வரவேற்கின்றனர். காலங்காலமாக திராவிட கட்சிகளுடன் பயணித்த காங்கிரஸின் அரசியல் திசைவேகம், இப்போது மெல்ல த.வெ.கவை நோக்கித் திரும்ப தொடங்கியுள்ளது. 
 
இந்த புதிய கூட்டணி உருவானால், அது 2026 சட்டமன்றத் தேர்தலில் ஒரு மிகப்பெரிய திருப்புமுனையாக அமையும் என்பதில் சந்தேகமில்லை.
 
Edited by Siva

ஒரு பக்கம் மகளிர் உரிமைத்தொகை அட்வான்ஸ்.. இன்னொரு பக்கம் கிரிக்கெட் பேட்.. அதிமுக, திமுகவின் தேர்தல் உத்திகள்..!

ஒரு பக்கம் மகளிர் உரிமைத்தொகை அட்வான்ஸ்.. இன்னொரு பக்கம் கிரிக்கெட் பேட்.. அதிமுக, திமுகவின் தேர்தல் உத்திகள்..!2026 தமிழ்நாடு சட்டமன்ற தேர்தல் நெருங்கும் நிலையில், வாக்காளர்களை கவர தி.மு.க மற்றும் அ.தி.மு.க ஆகிய இரு கட்சிகளும் தங்களது போட்டி போட்டு தங்கள் செயல்பாடுகளை தொடங்கியுள்ளன. தேர்தல் நடத்தை விதிகள் அமலுக்கு வரும் முன்பே காய்களை நகர்த்தும் முயற்சியில் ஆளுங்கட்சியும் எதிர்க்கட்சியும் தீவிரமாக உள்ளன.

19 ஆண்டுகளுக்கு பின் தனித்து போட்டியிட ராகுல் காந்தி முடிவு.. யாருக்கு சாதகமாக அமையும்?

19 ஆண்டுகளுக்கு பின் தனித்து போட்டியிட ராகுல் காந்தி முடிவு.. யாருக்கு சாதகமாக அமையும்?மேற்குவங்க சட்டமன்ற தேர்தலில் 19 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு 294 தொகுதிகளிலும் தனித்து போட்டியிட காங்கிரஸ் கட்சி முடிவெடுத்துள்ளது.

ஒன்றிய அரசு கொடுக்கிற இடத்திலும் நாம வாங்குற இடத்திலும் எவ்வளவு நாள்?.. சட்டசபையில் முக ஸ்டாலின் பேச்சு!...

ஒன்றிய அரசு கொடுக்கிற இடத்திலும் நாம வாங்குற இடத்திலும் எவ்வளவு நாள்?.. சட்டசபையில் முக ஸ்டாலின் பேச்சு!...கலைஞர் கருணாநிதி காலத்தில் வாஜ்பாய் தலைமையிலான பாஜகவில் திமுக கூட்டணியில் இருந்தது.

காலியாகும் தமிழக எம்.பி. பதவி... தேர்தல் தேதி அறிவிப்பு... அடுத்த 6 பேர் யார்?..

காலியாகும் தமிழக எம்.பி. பதவி... தேர்தல் தேதி அறிவிப்பு... அடுத்த 6 பேர் யார்?..தம்பிதுரை, ஜிகே வாசன், என்.ஆர் இளங்கோ, திருச்சி சிவா, செல்வராஜ், கனிமொழி சோமு ஆகியோர் தமிழக எம்பிக்களாக இருக்கிறார்கள்.

ராமதாஸுக்கு கூட்டணி கதவை சாத்திய பழனிச்சாமி!.. நடந்தது என்ன?..

ராமதாஸுக்கு கூட்டணி கதவை சாத்திய பழனிச்சாமி!.. நடந்தது என்ன?..பாமக நிறுவனர் டாக்டர் ராமதாஸுக்கும் அவரின் மகன் அன்புமணிக்கும் இடையே கருத்து மோதல் ஏற்பட்டு தற்போது இருவரும் பிரிந்துவிட்டதால் பாமக இரண்டு அணிகளாக செயல்பட்டு வருகிறது

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2026, Webdunia.com