செவ்வாய், 21 ஏப்ரல் 2026
Written By Siva
Last Updated : செவ்வாய், 21 ஏப்ரல் 2026 (09:53 IST)

கடைசி நாளான இன்று விஜய்யின் பிரச்சாரம் எந்த இடத்தில்? முழு விவரங்கள்..!

தமிழக சட்டப்பேரவை தேர்தல் பிரசாரத்தின் இறுதி நாளான இன்று தமிழக வெற்றி கழகத்தின் தலைவர் விஜய் சென்னையில் அதிரடி வாகன பிரசாரம் மேற்கொள்ள உள்ளார். இது குறித்து அக்கட்சியின் பொதுச்செயலாளர் ஆனந்த் வெளியிட்டுள்ள அறிவிப்பில், தேர்தல் ஆணையத்தின் முறையான அனுமதியுடன் இந்த பிரசாரம் நடைபெறுவதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
 
இன்று மதியம் 12 மணி அளவில் பாலவாக்கம் அம்பேத்கர் சிலையிலிருந்து தனது பிரசாரத்தை தொடங்கும் விஜய், திருவான்மியூர் நாகாத்தம்மன் கோவில் சந்திப்பு மற்றும் சைதாப்பேட்டை பனகல் மாளிகை அருகில் உள்ள அண்ணா சாலை கலைஞர் வளைவு வழியாக சென்று பொதுமக்களை சந்திக்கிறார்.
 
அதனை தொடர்ந்து, பிற்பகல் 3 மணிக்கு சைதாப்பேட்டை நந்தனம் ஒய்.எம்.சி.ஏ. மைதானத்தில் நடைபெறும் பிரம்மாண்டமான கழக நிர்வாகிகள் கூட்டத்தில் அவர் பங்கேற்கிறார். இக்கூட்டத்தில் பங்கேற்க க்யூ.ஆர். கோடு அனுமதி சீட்டு பெற்ற 5,000 நபர்களுக்கு மட்டுமே அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது.
 
பாதுகாப்பு கருதி, தலைவரின் பிரசார வாகனத்தை யாரும் இருசக்கர வாகனங்களில் பின்தொடர கூடாது என்று கட்சித் தலைமை கண்டிப்புடன் உத்தரவிட்டுள்ளது. மேலும், வெயில் மற்றும் கூட்ட நெரிசலைக் கருத்தில் கொண்டு முதியவர்கள், கர்ப்பிணி பெண்கள் மற்றும் குழந்தைகள் நேரில் வருவதைத் தவிர்த்து, நேரலையில் நிகழ்ச்சிகளை காணுமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்பட்டுள்ளது.
 
 தேர்தல் பிரசாரம் இன்று மாலை நிறைவடைய உள்ள நிலையில், விஜய்யின் இந்தச் சென்னைச் சுற்றுப்பயணம் அரசியல் வட்டாரத்தில் பெரும் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
 
Edited by Siva

