இடைத்தேர்தலில் ஜெயிப்பது பெரிய விஷயமில்லை.. அதிமுக, திமுக டெபாசிட் வாங்க கூடாது.. முதல்வர் விஜய் உத்தரவா?
தமிழக அரசியலில் பெரும் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ள மதுராந்தகம் மற்றும் தாராபுரம் தொகுதிகளுக்கான இடைத்தேர்தல் களம் சூடுபிடித்துள்ளது. தவெக, திமுக, அதிமுக மற்றும் நாதக உள்ளிட்ட கட்சிகள் தீவிர வேட்பாளர் தேர்வில் இறங்கியுள்ள நிலையில், இந்தத் தேர்தல் தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் எதிர்காலத்தைத் தீர்மானிக்கும் மிக முக்கியமான அக்னிப் பரீட்சையாக மாறியுள்ளது.
இடைத்தேர்தல் வெற்றிகள் மூலமாக மட்டுமே எம்.ஜி.ஆர் பாணியிலான மக்கள் செல்வாக்கைப் பெற முடியும் என்றும், இதன் மூலம் திமுக மற்றும் அதிமுக ஆகிய இருபெரும் திராவிடக் கட்சிகளையும் ஒரே நேரத்தில் பலவீனப்படுத்தலாம் என்றும் தவெக தேர்தல் ஆலோசகர்கள் தலைவர் விஜய்க்கு வியூகம் வகுத்துக் கொடுத்துள்ளனர்.
இந்த ஆலோசனையை ஏற்றுள்ள விஜய், இந்தத் தேர்தலில் வெறும் வெற்றியை மட்டும் இலக்காகக் கொள்ளாமல், ஆளுங்கட்சியும் எதிர்க்கட்சியும் தங்களது டெபாசிட்டுகளையும் இழக்கும் வகையில் கடுமையான வியூகங்களை வகுக்குமாறு தனது நிர்வாகிகளுக்கு அதிரடி உத்தரவிட்டுள்ளார்.
இரு திராவிடக் கட்சிகளின் பல ஆண்டு கால ஆதிக்கத்திற்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்கும் முதல் படியாக இந்த இடைத்தேர்தலைப் பார்க்கும்படி விஜய் கேட்டுக்கொண்டுள்ளார். தவெகவின் இந்த அதிரடித் திட்டங்கள் எதிர்க்கட்சிகளிடையே பெரும் அச்சுறுத்தலை ஏற்படுத்தியுள்ளதுடன், தமிழக அரசியலில் ஒரு புதிய மாற்றத்திற்கான அச்சாணியாக இந்த இடைத்தேர்தல் களம் உருவெடுத்துள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.
Edited by Siva