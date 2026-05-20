  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
  4. TVK Cabinet Update: 25 AIADMK MLAs Denied Ministerial Berths Amid Alliance Pressure
Written By
Last Updated : Wednesday, 20 May 2026 (14:01 IST)

ஆதரவளித்த 25 அதிமுக எம்.எல்.ஏக்களுக்கு அமைச்சரவையில் இடமில்லை: தவெக அதிரடி முடிவு..!

eps velumani
Publish: Wed, 20 May 2026 (13:59 IST) Updated: Wed, 20 May 2026 (14:01 IST)
google-news
தமிழக அரசியல் களத்தில் பெரும் எதிர்பார்ப்புகளை ஏற்படுத்தியிருந்த தவெக அமைச்சரவை விரிவாக்கம் குறித்த முக்கிய தகவல் வெளியாகியுள்ளது. 
 
முதலமைச்சர் சி.ஜோசப் விஜய் தலைமையிலான தவெக அரசுக்கு நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பின் போது ஆதரவளித்த, எஸ்.பி. வேலுமணி தலைமையிலான 25 அதிமுக எம்.எல்.ஏக்களுக்கு, அமைச்சரவையில் இடம் ஒதுக்கப்படாது என்பது உறுதியாகியுள்ளது. இந்த அதிரடி முடிவை தவெக தலைமை திட்டவட்டமாக உறுதிப்படுத்தியுள்ளதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.
 
அதிமுகவில் ஏற்பட்டுள்ள உட்கட்சி பூசலால், ஒரு பிரிவினர் தவெக அரசுக்கு தாங்களாகவே முன்வந்து ஆதரவு அளித்திருந்தனர். இவர்களுக்கு அமைச்சர் பதவி வழங்கப்படும் என்ற எதிர்பார்ப்பு அரசியல் வட்டாரங்களில் பரவலாக இருந்தது. இருப்பினும், விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி உள்ளிட்ட கூட்டணி பங்காளிகளின் கடும் எதிர்ப்பால், இந்த முடிவில் தவெக தலைமை பின்வாங்கியுள்ளது. கூட்டணி தர்மத்தை மதிக்கும் வகையிலும், அரசின் நிலைத்தன்மையை கருத்தில் கொண்டும் இந்த முடிவு எடுக்கப்பட்டுள்ளதாக கூறப்படுகிறது.
 
அமைச்சரவையில் இடம் கிடைக்காதது வேலுமணி தரப்புக்கு பெரும் ஏமாற்றத்தை அளித்துள்ளது. இதற்கிடையில், ஆதரவு அளித்த எம்.எல்.ஏக்களை பதவியில் இருந்து நீக்க எடப்பாடி பழனிசாமி தரப்பு சட்ட நடவடிக்கைகளுக்கு தயாராகி வருவதால், அதிமுகவில் பிளவு மேலும் தீவிரமடைந்துள்ளது. 
 
தவெக அரசின் இந்த செயல்பாடு, கூட்டணி அரசியலில் விஜய் எடுக்கும் மிக முக்கியமான கொள்கை முடிவாக பார்க்கப்படுகிறது. இதனால், வரும் நாட்களில் தமிழக அரசியல் களம் மேலும் சூடுபிடிக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
 
Edited by Siva
About Writer
Webdunia

விஜய் சாருக்கு தெரிஞ்சிதான் வீடியோ எடுத்தேன்!.. வைரல் வீடியோ குறித்து அதிகாரி விளக்கம்..

விஜய் சாருக்கு தெரிஞ்சிதான் வீடியோ எடுத்தேன்!.. வைரல் வீடியோ குறித்து அதிகாரி விளக்கம்..தவெக தலைவர் விஜய் தமிழக முதலமைச்சராக பதவியேற்றது முதலே ஒரு அரசு அலுவலர் போல தினமும் காலை 9.30 மணியிலிருந்து 10 மணிக்குள் தலைமைச் செயலகம் வந்து முதல்வர் பணியை பார்க்க தொடங்க விடுகிறார்.

தவெக அமைச்சரவையில் விசிக இடம் பெறுமா?!.. திருமா ரியாக்‌ஷன் என்ன?...

தவெக அமைச்சரவையில் விசிக இடம் பெறுமா?!.. திருமா ரியாக்‌ஷன் என்ன?...அமைச்சர் ஆதாவ் அர்ஜனா இன்று காலை செய்தியாளர்களை சந்தித்தபோது தவெக அமைச்சரவையில் விசிக இடம் பெற வேண்டும் என முதல்வர் விஜய் விருப்பப்படுகிறார் எனக் கூறியிருந்தார்.

ஆப்பிள் நிறுவனத்தின் WWDC 2026 மாநாடு: புதிய Siri மற்றும் iOS 27 எதிர்பார்ப்புகள்

ஆப்பிள் நிறுவனத்தின் WWDC 2026 மாநாடு: புதிய Siri மற்றும் iOS 27 எதிர்பார்ப்புகள்ஆப்பிள் நிறுவனம் தனது வருடாந்திர உலகளாவிய மென்பொருள் உருவாக்குநர்கள் மாநாட்டின் WWDC தேதிகளை அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்துள்ளது. ஜூன் 8 முதல் ஜூன் 12 வரை நடைபெறவுள்ள இந்த மாநாடு, ஆப்பிள் நிறுவனத்தின் தற்போதைய தலைமை நிர்வாக அதிகாரி டிம் குக் பங்கேற்கும் கடைசி மாநாடு என்பதால் பெரும் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

அதிகாலை 4 மணிக்கு வந்த Layoff இமெயில்.. 8,000 மெட்டா ஊழியர்கள் பணிநீக்கம்..!

அதிகாலை 4 மணிக்கு வந்த Layoff இமெயில்.. 8,000 மெட்டா ஊழியர்கள் பணிநீக்கம்..!தொழில்நுட்ப உலகில் முன்னணி நிறுவனமான மெட்டா, தனது உலகளாவிய பணியாளர்களில் சுமார் 10 சதவீதத்தினரை, அதாவது சுமார் 8,000 ஊழியர்களை பணிநீக்கம் செய்யும் நடவடிக்கையை தொடங்கியுள்ளது. இதன் ஒரு பகுதியாக, சிங்கப்பூரில் உள்ள ஊழியர்களுக்கு இன்று அதிகாலை 4 மணிக்கே மின்னஞ்சல் மூலம் பணிநீக்க அறிவிப்புகள் அனுப்பப்பட்டன. இந்த நடவடிக்கை மற்ற நாடுகளிலும் அந்தந்த நேர மண்டலங்களுக்கு ஏற்ப அடுத்தடுத்த அலைகளாக மேற்கொள்ளப்பட உள்ளது.

டெல்லியில் பிரிக்ஸ் உச்சி மாநாடு: புதின், ஜி ஜின்பிங் கலந்து கொள்ள வாய்ப்பு..

டெல்லியில் பிரிக்ஸ் உச்சி மாநாடு: புதின், ஜி ஜின்பிங் கலந்து கொள்ள வாய்ப்பு..2026-ஆம் ஆண்டு செப்டம்பர் 12 மற்றும் 13 ஆகிய தேதிகளில், டெல்லியில் 18-வது பிரிக்ஸ் உச்சி மாநாடு நடைபெறவுள்ளது. உலகளாவிய அரசியல் பதற்றங்கள் மற்றும் இரு போர்களுக்கு மத்தியில், இந்தியாவின் தலைமையின் கீழ் நடைபெறவுள்ள இந்த மாநாடு மிகுந்த முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக கருதப்படுகிறது. இம்மாநாட்டில் ரஷ்ய அதிபர் விளாடிமிர் புதின் பங்கேற்பது உறுதியாகியுள்ளது. சீன அதிபர் ஜி ஜின்பிங் கலந்துகொள்வார் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.