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Written By பாலகிருஷ்ணன்
Last Modified: Tuesday, 14 July 2026 (12:43 IST)

கப்பல் மாலுமி மனைவியுடன் உல்லாசம்!.. பல லட்சம் பணம் பறிப்பு!.. தவெக நிர்வாகி அட்ராசிட்டி!..

illegal affair
Written By: பாலகிருஷ்ணன்
Updated: Tue, 14 Jul 2026 (12:45 IST)
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கப்பல் மாலுமியின் மனைவிடம் நெருக்கமாக பழகி அவரிடம் லட்சக்கணக்கில் பணம் பறித்த தவெக வழக்கறிஞரை போலீசார் தேடி வருகிறார்கள்.

கடலூரில் தவெக நிர்வாகியாக செயல்பட்டு வருபவர் வழக்கறிஞர் சிவகுரு. இவர் அதே ஊரில் கப்பல் மாலுமி ஒருவரின் மனைவி ஒருவருடன் நெங்கி பழகியிருக்கிறார். அதன்பின் அவரை ஏமாற்றி லட்சக்கணக்கில் பணம் பறித்துள்ளார். அப்பெண்ணின் கணவரான கப்பல் மாலுமி பணியில் இருந்த நான்கு மாத இடைவெளியில் அவர்கள் இருவரும் நெருங்கி பழகியிருக்கிறார்கள். அவ்வப்போது அந்த பெண்ணிடம் சிவகுரு உல்லாசமாக இருந்திருக்கிறார். அதைப்பார்த்த அந்த பெண்ணின் 7 வயது மகனுக்கு மகனை சிகரெட்டால் சூடுவைத்தும் இருவரும் கொடுமைப்படுத்தியிருக்கிறார்கள்.

இதையடுத்து கப்பல் மாலுமி கடலூர் காவல் நிலையத்தில் புகாரளித்தார்.  இதையடுத்து சிவகுரு மற்றும் மாலுமின் மனைவி மீது போலீசார் போக்சோ வழக்கு பதிவு செய்தனர்.  இதையடுத்து அவர்கள் இருவரும் தலைமுறைவாகிவிட்டனர். அவர்களை தேடும் பணியில் போலீசார் ஈடுபட்டுள்ளனர்.
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பாலகிருஷ்ணன்

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