ஓபிஎஸ் திமுகவுக்கு சென்றால் எனக்கு மிக வருத்தம் தான்.. டிடிவி தினகரன் பேட்டி
தமிழக அரசியலில் நிலவி வரும் சூழல்கள் குறித்து அம்மா மக்கள் முன்னேற்ற கழகத்தின் பொதுச்செயலாளர் டிடிவி தினகரன் சமீபத்தில் அளித்த பேட்டி பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. மறைந்த முதலமைச்சர் ஜெயலலிதாவின் உண்மையான மக்கள் ஆட்சியை மீண்டும் தமிழகத்தில் நிலைநிறுத்த, ஓ.பன்னீர்செல்வம் தங்களுடன் இணைந்து செயல்பட வேண்டும் என்பதே தனது விருப்பம் என்று அவர் தெரிவித்துள்ளார்.
அதிமுகவில் ஏற்பட்டுள்ள அதிகார போட்டிகளுக்கு இடையே, ஓபிஎஸ் ஒருவேளை திமுக பக்கம் சென்றால் அது தமக்கு மிகப்பெரிய வருத்தத்தை அளிக்கும் என்றும் தினகரன் கூறினார். கொள்கை ரீதியாக ஜெயலலிதாவால் வளர்க்கப்பட்ட ஒரு தலைவர், மாற்று முகாமுக்கு செல்வது தொண்டர்களுக்கு நல்லதல்ல என்பதை அவர் சுட்டிக்காட்டினார்.
தற்போதைய அரசியல் சூழலில், பிரிந்து கிடக்கும் தொண்டர்களை ஒன்றிணைப்பதும், வலிமையான கூட்டணியை உருவாக்குவதும் அவசியம் என்று குறிப்பிட்ட அவர், ஓபிஎஸ் எடுக்கும் முடிவுகள் ஜெயலலிதாவின் ஆன்மாவுக்கும் தொண்டர்களுக்கும் உண்மையாக இருக்க வேண்டும் என்று வலியுறுத்தினார். வரும் தேர்தல்களில் ஒன்றிணைந்த செயல்பாடே வெற்றியை தரும் என்பதே தினகரனின் தற்போதைய அரசியல் வியூகமாக பார்க்கப்படுகிறது.
Edited by Siva