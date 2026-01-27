செவ்வாய், 27 ஜனவரி 2026
Written By Siva
Last Updated : செவ்வாய், 27 ஜனவரி 2026 (12:51 IST)

ஓபிஎஸ் திமுகவுக்கு சென்றால் எனக்கு மிக வருத்தம் தான்.. டிடிவி தினகரன் பேட்டி

தமிழக அரசியலில் நிலவி வரும் சூழல்கள் குறித்து அம்மா மக்கள் முன்னேற்ற கழகத்தின் பொதுச்செயலாளர் டிடிவி தினகரன் சமீபத்தில் அளித்த பேட்டி பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. மறைந்த முதலமைச்சர் ஜெயலலிதாவின் உண்மையான மக்கள் ஆட்சியை மீண்டும் தமிழகத்தில் நிலைநிறுத்த, ஓ.பன்னீர்செல்வம் தங்களுடன் இணைந்து செயல்பட வேண்டும் என்பதே தனது விருப்பம் என்று அவர் தெரிவித்துள்ளார்.
 
அதிமுகவில் ஏற்பட்டுள்ள அதிகார போட்டிகளுக்கு இடையே, ஓபிஎஸ் ஒருவேளை திமுக பக்கம் சென்றால் அது தமக்கு மிகப்பெரிய வருத்தத்தை அளிக்கும் என்றும் தினகரன் கூறினார். கொள்கை ரீதியாக ஜெயலலிதாவால் வளர்க்கப்பட்ட ஒரு தலைவர், மாற்று முகாமுக்கு செல்வது தொண்டர்களுக்கு நல்லதல்ல என்பதை அவர் சுட்டிக்காட்டினார்.
 
தற்போதைய அரசியல் சூழலில், பிரிந்து கிடக்கும் தொண்டர்களை ஒன்றிணைப்பதும், வலிமையான கூட்டணியை உருவாக்குவதும் அவசியம் என்று குறிப்பிட்ட அவர், ஓபிஎஸ் எடுக்கும் முடிவுகள் ஜெயலலிதாவின் ஆன்மாவுக்கும் தொண்டர்களுக்கும் உண்மையாக இருக்க வேண்டும் என்று வலியுறுத்தினார். வரும் தேர்தல்களில் ஒன்றிணைந்த செயல்பாடே வெற்றியை தரும் என்பதே தினகரனின் தற்போதைய அரசியல் வியூகமாக பார்க்கப்படுகிறது.
 
Edited by Siva

நாங்க எங்க கால்வச்சாலும் கன்னிவெடி வைக்குறாங்க!. பிஜேபியை திட்டும் செங்கோட்டையன்!...

நாங்க எங்க கால்வச்சாலும் கன்னிவெடி வைக்குறாங்க!. பிஜேபியை திட்டும் செங்கோட்டையன்!...நடிகர் விஜய் தமிழக வெற்றிக் கழகம் என்கிற அரசியல் கட்சியை துவங்கிய போது எங்களுடன் கூட்டணிக்கு வருபவர்களுக்கு ஆட்சி மற்றும் அதிகாரத்தில் பங்கு கொடுப்போம் என பேசியிருந்தார்.

எவ்வளவு திட்டினாலும் காங்கிரஸ் வெளியே போக வாய்ப்பு இல்லை.. திமுக கூட்டணி தான் கதி.. அரசியல் விமர்சகர்கள்..

எவ்வளவு திட்டினாலும் காங்கிரஸ் வெளியே போக வாய்ப்பு இல்லை.. திமுக கூட்டணி தான் கதி.. அரசியல் விமர்சகர்கள்..தமிழக அரசியலில் திமுக மற்றும் காங்கிரஸ் கட்சிகளிடையே சமீபகாலமாக சொல்லடி மோதல்கள் நிலவினாலும், இந்த வலுவான கூட்டணி பிரிய வாய்ப்பில்லை என்றே அரசியல் விமர்சகர்கள் கருதுகின்றனர்.

தனித்தே போட்டியிடுவோம், மக்கள் நம்பினால் ஆட்சி, நம்பாவிட்டால் நஷ்டம் எதுவும் இல்லை.. விஜய் முடிவு இதுதானா?

தனித்தே போட்டியிடுவோம், மக்கள் நம்பினால் ஆட்சி, நம்பாவிட்டால் நஷ்டம் எதுவும் இல்லை.. விஜய் முடிவு இதுதானா?தமிழக அரசியலில் 2026 சட்டமன்ற தேர்தலை எதிர்கொள்ள தயாராகி வரும் 'தமிழக வெற்றி கழகம்', எந்த கட்சியுடனும் கூட்டணி வைக்காமல் தனித்து போட்டியிட முடிவு செய்துள்ளதாக அக்கட்சியின் உள்வட்டார தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. இதுவரை எந்த ஒரு முக்கிய கட்சியும் தவெகவுடன் அதிகாரப்பூர்வமாக கூட்டணி சேராத நிலையில், தலைவர் விஜய் இந்த அதிரடி முடிவை எடுத்துள்ளதாக தெரிகிறது.

ஆறு நாட்களுக்கு மழை பெய்யும்.. தமிழகத்திற்கு எச்சரிக்கை விடுத்த வானிலை ஆய்வு மையம்..!

ஆறு நாட்களுக்கு மழை பெய்யும்.. தமிழகத்திற்கு எச்சரிக்கை விடுத்த வானிலை ஆய்வு மையம்..!தென் தமிழகத்தில் இன்று முதல் பிப்ரவரி 1-ம் தேதி வரை ஆறு நாட்களுக்கு மிதமான மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதாக சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது.

மெட்ரோ ரயில் நிலையத்தில் குழந்தை பெற்ற பெண்.. பயணிகள் மத்தியில் பரபரப்பு..!

மெட்ரோ ரயில் நிலையத்தில் குழந்தை பெற்ற பெண்.. பயணிகள் மத்தியில் பரபரப்பு..!சவூதி அரேபியாவில் மெட்ரோ ரயிலில் பயணம் செய்த ஒரு பெண்ணுக்கு எதிர்பாராத விதமாக மெட்ரோ நிலையத்திலேயே குழந்தை பிறந்துள்ள சம்பவம் நெகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. மெட்ரோ ரயிலில் பயணம் செய்து கொண்டிருந்த அந்த பெண்ணுக்கு திடீரென பிரசவ வலி ஏற்பட்டுள்ளது. நிலைமையை உணர்ந்த மெட்ரோ ஊழியர்கள் மற்றும் பயணிகள், அவரை உடனடியாக ரயில் நடைமேடையில் அமர வைத்தனர்.

