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திராவிட கட்சிகளின் ஆட்சியில் இருந்த சகிப்புத்தன்மை தவெகவுக்கு இல்லை: தினகரன்
"60 வருடங்களாக இருந்த திராவிட கட்சிகளின் ஆட்சியில் இருந்த சகிப்புத்தன்மை இவர்களுக்கு இல்லை. 3 சேனல்களை முடக்கினார்கள். அதற்கு அனைவரும் எதிர்ப்பு தெரிவித்தவுடன் செட் அப் பாக்சில் பிரச்னை என்று சொல்கின்றனர். ஆனால், மற்ற சேனல்கள் மட்டும் எப்படி வருகிறது? அவர்களுக்கு சகிப்புத்தன்மை என்பது இல்லை.
தமிழ்நாட்டிற்கு ஒரு பேராபத்தை தமிழ்நாட்டு மக்கள் திராவிட கட்சிகளுக்கு மாற்றாக கொண்டு வந்துள்ளனர் என்று அன்று நான் சொன்னதை நீங்கள் விரைவில் உணர்வீர்கள். அவர்களின் செயல்பாடுகள் இதை நோக்கிதான் போகிறது." என்று டி.டி.வி தினகரன் விமர்சித்துள்ளார்.
தமிழக அரசியல் சூழலில் தற்போதைய புதிய அரசின் செயல்பாடுகள் குறித்து அம்மா மக்கள் முன்னேற்ற கழகத்தின் பொதுச்செயலாளர் டி.டி.வி தினகரன் கடுமையான அதிருப்தியை வெளிப்படுத்தியுள்ளார். கடந்த அறுபது ஆண்டுகாலத் திராவிடக் கட்சிகளின் ஆட்சியில் நிலவிய சகிப்புத்தன்மை கூட தற்போதைய ஆளுங்கட்சியிடம் இல்லை என்று அவர் குற்றம் சாட்டியுள்ளார். அண்மையில் மூன்று முக்கியத் தொலைக்காட்சி ஊடகங்கள் முடக்கப்பட்ட விவகாரத்தை சுட்டிக்காட்டிய அவர், அதற்கு எழுந்த எதிர்ப்புகளுக்குப் பின் செட் அப் பாக்ஸ் பிரச்சனை என மழுப்பலான காரணங்கள் கூறப்படுவதாக சாடியுள்ளார்.
மற்ற சேனல்கள் வழக்கம்போல் இயங்கும்போது குறிப்பிட்ட சில ஊடகங்கள் மட்டும் முடக்கப்படுவது அவர்களின் சகிப்புத்தன்மையற்ற போக்கையே காட்டுகிறது. திராவிடக் கட்சிகளுக்கு மாற்றாகத் தமிழ்நாட்டு மக்கள் ஒரு பேராபத்தையே கொண்டு வந்துள்ளனர் என்று தான் முன்பே எச்சரித்ததை மக்கள் விரைவில் உணர்வார்கள் என்றும், புதிய அரசின் தற்போதைய நகர்வுகள் அதை நோக்கியே செல்வதாகவும் அவர் கவலை தெரிவித்துள்ளார்.
Edited by Siva