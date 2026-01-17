சனி, 17 ஜனவரி 2026
Written By Siva

என்.டி.ஏ கூட்டணியில் டிடிவி தினகரன்.. 10 தொகுதிகள், ஒரு ராஜ்யசபா தொகுதி?

தமிழக அரசியலில் 2026 சட்டமன்ற தேர்தலுக்கான கூட்டணிக் கணக்குகள் நாளுக்கு நாள் விறுவிறுப்படைந்து வருகின்றன. குறிப்பாக, அமமுக பொதுச்செயலாளர் டிடிவி தினகரன் மீண்டும் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியில் இணையவுள்ளதாகவும், இதற்கான பேச்சுவார்த்தைகள் இறுதி கட்டத்தை எட்டியுள்ளதாகவும் தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன. சமீபத்தில் டெல்லியில் அமித்ஷா உள்ளிட்ட பாஜக மேலிட தலைவர்களை சந்தித்த தினகரன், தனது கோரிக்கைகளை முன்வைத்துள்ளதாக கூறப்படுகிறது.
 
அமமுக தரப்பில் 2026 தேர்தலில் போட்டியிட 10 சட்டமன்ற தொகுதிகள் மற்றும் ஒரு ராஜ்யசபா உறுப்பினர் பதவி கேட்கப்பட்டுள்ளதாக அரசியல் வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன. கடந்த 2024 மக்களவை தேர்தலில் பாஜக கூட்டணியில் 2 இடங்களில் போட்டியிட்ட தினகரன், இம்முறை சட்டமன்றத்தில் கௌரவமான எண்ணிக்கையில் இடங்களைப் பெற நிபந்தனையாக வைத்துள்ளதாக தெரிகிறது.
 
அதிமுக பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி மற்றும் டிடிவி தினகரன் இடையே நிலவும் மோதல் போக்கினால், இவர்கள் இருவரும் ஒரே கூட்டணியில் நீடிப்பார்களா என்ற கேள்வி எழுந்தது. ஆனால், திமுக எதிர்ப்பு என்ற ஒற்றை புள்ளியில் இவர்களை இணைக்க பாஜக முயற்சி செய்து வருகிறது. சமீபத்தில் வெளியான சில சுவரொட்டிகளில் மோடி, ஈபிஎஸ் மற்றும் தினகரன் படங்கள் இடம்பெற்றிருப்பது இந்த மெகா கூட்டணியை உறுதிப்படுத்துவது போல் உள்ளது.  
 
 
Edited by Siva

Webdunia
