முதல் வேலை வெள்ளை அறிக்கை தான்.. தமிழ்நாடு இப்போது என்ன நிலையில் இருக்கிறது: முதல்வர் விஜய் அறிவிப்பு..!
தமிழகத்தின் முதலமைச்சராக இன்று வரலாற்று சிறப்புமிக்க வகையில் பதவியேற்றுக்கொண்ட தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவர் விஜய், தனது நிர்வாக பணிகளை மிக அதிரடியாக தொடங்கியுள்ளார். நேரு உள்விளையாட்டரங்கில் நடைபெற்ற பிரம்மாண்ட விழாவில் பதவியேற்ற சில நிமிடங்களிலேயே, மாநிலத்தின் தற்போதைய நிதிநிலை மற்றும் நிர்வாகச் சூழல் குறித்துத் தெளிவான 'வெள்ளை அறிக்கை' வெளியிட இருப்பதாக தெரிவித்தார்.
"மக்களுக்கு உண்மை தெரிய வேண்டும்; தமிழகம் இப்போது என்ன நிலையில் இருக்கிறது என்பதை வெளிப்படையாக அறிவிப்பதே எங்களது அரசின் முதல் வேலை" என்று முதல்வர் விஜய் தெரிவித்துள்ளார். கடந்த கால ஆட்சிகளில் மாநிலத்தின் கடன் சுமை மற்றும் நிதி நிர்வாகத்தில் ஏற்பட்டுள்ள சவால்களைத் துல்லியமாக ஆராய்ந்து, அதனைப் பொதுமக்களிடம் கொண்டு சேர்க்க அவர் திட்டமிட்டுள்ளார். இதன் மூலம் வெளிப்படையான மற்றும் ஊழலற்ற நிர்வாகத்திற்குத் தான் முன்னுரிமை அளிப்பார் என்பதை அவர் உறுதிப்படுத்தியுள்ளார்.
முதலமைச்சரின் இந்த அறிவிப்பு, தமிழக அரசியலில் பெரும் அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்தியுள்ளது. வெறும் கவர்ச்சிகரமான அறிவிப்புகளோடு நின்றுவிடாமல், மாநிலத்தின் பொருளாதாரத் தூண்களைப் பலப்படுத்தும் நோக்கில் நிர்வாகத்தின் அடித்தளத்திலிருந்தே மாற்றத்தைத் தொடங்க விஜய் முனைப்புக் காட்டி வருகிறார்.
"நிதிநிலை சீரடைந்தால் தான், மக்கள் நலத்திட்டங்களை நீண்ட கால அடிப்படையில் வெற்றிகரமாகக் கொண்டு செல்ல முடியும்" என்ற தொலைநோக்குப் பார்வையுடன் இந்த வெள்ளை அறிக்கை முடிவு எடுக்கப்பட்டுள்ளதாகக் கட்சியின் முக்கிய நிர்வாகிகள் தெரிவிக்கின்றனர்.
