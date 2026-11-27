அரபிக்கடலில் காற்றழுத்த தாழ்வு .. தமிழகத்தில் அடுத்த 2 நாட்களுக்கு மழை பெய்யும்...
லட்சத்தீவின் தெற்குப் பகுதிகளிலிருந்து மத்தியக்கிழக்கு அரபிக்கடல் வழியாகக் கடலோர கர்நாடகா வரை சுமார் 1.5 கி.மீ உயரம் வரை காற்றழுத்த தாழ்வு பாதை நிலவுகிறது. இதன் காரணமாகத் தமிழ்நாட்டின் பல்வேறு மாவட்டங்களில் அடுத்த இரண்டு நாட்களுக்கு மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதாக வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது.
இன்று (நவ. 27) கோயம்புத்தூர் மாவட்டம் மற்றும் தேனி மாவட்டத்தின் மலைப்பகுதிகளில் ஓரிரு இடங்களில் இடி மின்னல் மற்றும் மணிக்கு 30 முதல் 40 கி.மீ வேகத்தில் வீசும் பலத்த காற்றுடன் கூடிய கனமழை பெய்யக்கூடும். மேலும், சென்னை, திருவள்ளூர், செங்கல்பட்டு, நீலகிரி, திருப்பூர், ஈரோடு, சேலம், கடலூர், திருச்சி, தஞ்சாவூர், மதுரை, திருநெல்வேலி, கன்னியாகுமரி உள்ளிட்ட 29 மாவட்டங்கள் மற்றும் புதுவை, காரைக்கால் பகுதிகளில் மிதமான மழைக்கு வாய்ப்புள்ளது.
நாளை (நவ. 28) நீலகிரி, கோயம்புத்தூர், தென்காசி, தூத்துக்குடி, திருநெல்வேலி மற்றும் கன்னியாகுமரி ஆகிய 6 மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களில் கனமழையும், திருப்பூர், ஈரோடு, கடலூர், டெல்டா மற்றும் தென் மாவட்டங்களில் மிதமான மழையும் பெய்யக்கூடும் என வானிலை ஆய்வு மையம் கணித்துள்ளது. கனமழை எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ள மாவட்டங்களில் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளைத் தயார் நிலையில் வைத்திருக்க முதலமைச்சர் விஜய் தலைமையிலான தமிழக வெற்றிக் கழக அரசு அதிகாரிகளுக்கு அறிவுறுத்தியுள்ளது.