விஜய் பதவியேற்பு நிகழ்ச்சியில் திரிஷா
தமிழ்நாட்டின் முதல்வராக தவெக தலைவர் விஜய் இன்று பொறுப்பேற்கிறார். தமிழக சட்டசபை தேர்தலில் தவெக 108 இடங்களில் வெற்றி பெற்றது. ஆனால் ஆட்சி அமைக்க 118 இடங்கள் தேவை என்ற நிலையில் காங்கிரஸ், விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி, கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகள் மற்றும் ஐயூஎம்எல் விஜய்க்கு ஆதரவு அளித்தன.
இதையடுத்து விஜய் பதவியேற்பு நிகழ்ச்சி இன்று நடைபெறுகிறது. நேரு உள் விளையாட்டு அரங்கில் நடைபெற்றுகொண்டிருக்கும் நிகழ்ச்சியில் ராகுல் காந்தி, பாஜகவை சேர்ந்த நயினார் நாகேந்திரன், தமிழிசை சௌந்தராஜன் உள்ளிட்ட பலரும் கலந்துகொண்டிருந்தனர்.
திரையுலகைச் சேர்ந்த நடிகை திரிஷா, அர்ச்சனா கல்பாத்தி, விஜய் நண்பர் சஞ்சீவ் உள்ளிட்ட பலரும் கலந்துகொண்டனர்.