திங்கள், 11 மே 2026
Written By Webdunia
Last Updated : திங்கள், 11 மே 2026 (09:00 IST)

ஒரே நாளில் போலீசார் முன் ஆஜரான 300 பதிவேடு குற்றவாளிகள்.. திருச்சி எஸ்.பி எச்சரிக்கை..!

திருச்சி மாவட்டத்தில் சட்டம் ஒழுங்கை நிலைநாட்டவும், குற்றச்சம்பவங்களை குறைக்கவும் மாவட்ட காவல்துறை அதிரடி நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டு வருகிறது. இதன் ஒரு பகுதியாக, திருச்சி மாவட்டத்தில் உள்ள அனைத்து காவல் நிலைய எல்லைக்குட்பட்ட பகுதிகளில் வசிக்கும் சரித்திர பதிவேடு குற்றவாளிகள் அனைவரும் நேரில் அழைக்கப்பட்டு, மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் முன்னிலையில் ஆஜர்படுத்தப்பட்டனர். 
 
இந்த கூட்டத்தில், குற்றச் செயல்களில் ஈடுபட்டு வந்த நபர்களுக்கு கடுமையான எச்சரிக்கைகளும், அதே சமயம் நல்வழியில் செல்வதற்கான ஆலோசனைகளும் வழங்கப்பட்டன.
 
இந்த சந்திப்பின் போது பேசிய மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர், பழைய குற்றவாளிகள் அனைவரும் தங்களது கடந்த கால நடத்தைகளை மாற்றிக்கொண்டு சமூகத்தில் கண்ணியமான முறையில் வாழ வேண்டும் என்று அறிவுறுத்தினார். 
 
மீண்டும் சட்டவிரோத செயல்களிலோ, கட்டப்பஞ்சாயத்துகளிலோ அல்லது பொதுமக்களுக்கு அச்சுறுத்தல் தரும் வகையிலோ ஈடுபட்டால், காவல்துறையின் நடவடிக்கை மிகவும் கடுமையாக இருக்கும் என்று எச்சரித்தார். குறிப்பாக, நன்னடத்தை பிணையை மீறுபவர்கள் மீது உடனடிச் சிறைத்தண்டனை மற்றும் குண்டர் சட்டத்தின் கீழ் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்பது தெளிவுபடுத்தப்பட்டது. 
 
குற்றப்பாதையை கைவிட்டு சாதாரண வாழ்க்கையை தொடர விரும்புவோருக்கு தேவையான வழிகாட்டுதல்களை வழங்கவும் காவல்துறை தயாராக இருப்பதாக தெரிவிக்கப்பட்டது. இந்த அதிரடி முன்னெடுப்பு திருச்சியில் குற்ற விகிதத்தை குறைக்கவும், பொதுமக்களிடையே பாதுகாப்பு உணர்வை அதிகரிக்கவும் உதவும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
 
Edited by Siva

