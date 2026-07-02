தொடர்புடைய செய்திகள்
- ஆசிரியர்கள் பணிமாறுதல்.. விண்ணப்ப தேதி மற்றும் கலந்தாய்வு குறித்த தகவல்...!
- 7 ஆண்டுகளுக்கு மேல் ஒரே சிறையில் பணிபுரிவோர் பட்டியல்: உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவு
- இது வெறும் டிரைலர் தான் முதல்வரிடம் அனுமதி வாங்கித் தந்தால் மெயின் பிக்சரை காட்டுவோம் இணைப்பு விழாவில் விஜயபாஸ்கர்
- கரூர் கணக்கு பாக்கி இருக்கு!. விட மாட்டோம்!.. ஆதவ் அர்ஜுனா கோபம்!...
- அதிமுக காரங்களை இதனால்தான் தவெகவில் சேர்க்கிறோம்!.. ஆதவ் அர்ஜுனா ஓப்பனா சொல்லிட்டாரே!..
ஒரு ரூபாய் கூட செலவு செய்யாமல் டிரான்ஸ்பர்.. பத்திரப்பதிவு துறை வரலாற்றில் இதுதான் முதல்முறை...!
தமிழ்நாடு பதிவுத்துறை வரலாற்றில் முன்னெப்போதும் இல்லாத வகையில், ஒரு ரூபாய் கூட லஞ்சம் அல்லது செலவு இல்லாமல் 132 சார்பதிவாளர்கள் அவர்கள் விருப்பப்பட்ட இடங்களிலேயே பணி மாறுதல் செய்யப்பட்டுள்ளனர். இந்த அதிரடி மற்றும் வெளிப்படையான நடவடிக்கை பதிவுத்துறை வரலாற்றில் ஒரு புதிய சரித்திர சாதனையாக கருதப்படுகிறது என்று பதிவுத்துறை அலுவலர்கள் சங்கத்தினர் தங்களது மனமார்ந்த பாராட்டுக்களையும் நன்றியையும் தெரிவித்துள்ளனர்.
பொதுவாக பொதுமக்களிடையே அரசுத்துறைகளில், குறிப்பாக பதிவுத்துறையில் பணி மாறுதல்களுக்கு பெரிய அளவில் முறைகேடுகள் நடப்பதாக குற்றச்சாட்டுகள் எழும் நிலையில், தற்போதைய இந்த நேர்மையான இடமாற்ற நடைமுறை அதிகாரிகள் மத்தியில் புதிய நம்பிக்கையை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
இந்த சீர்திருத்தத்தை தொடர்ந்து, இதேபோன்று சார்பதிவாளர்களும் அலுவலகங்களுக்கு வரும் பொதுமக்களிடம் எவ்வித லஞ்சமும் வாங்காமல், ஆவண பதிவுகளை உடனுக்குடனும் நேர்மையாகவும் செய்து தர வேண்டும் என்று பொதுமக்கள் ஆவலுடன் எதிர்பார்க்கின்றனர்.
அரசு ஊழியர்களின் இடமாற்றத்தில் கொண்டு வரப்பட்டுள்ள இந்த வெளிப்படைத்தன்மை, அடிமட்ட அளவிலும் லஞ்சமற்ற நிர்வாகத்திற்கு வழிவகுக்கும் என்றும், இதன் மூலம் பொதுமக்கள் எவ்வித சிரமமும் இன்றி தங்களது சொத்து பதிவுகளை மேற்கொள்ள முடியும் என்றும் சமூக ஆர்வலர்கள் நம்பிக்கை தெரிவித்துள்ளனர்.
Edited by Siva
சட்டவிரோதமாக ஜனநாயகனை பார்த்த 1.20 கோடி பேர்!.. அதிர்ச்சி தகவல்..
காலியான தொகுதிகளுக்கு இடைத்தேர்தல் நடத்த கூடாது: தேர்தல் ஆணையத்தில் அதிமுக புகார்..
தமிழ்நாட்டில் அதிமுக எம்.எல்.ஏ-க்கள் அடுத்தடுத்து தங்களது பதவிகளை ராஜினாமா செய்து, ஆளும் தமிழக வெற்றி கழகத்தில் இணைந்து வருவது பெரும் அரசியல் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இவ்வாறு எம்.எல்.ஏ-க்கள் விலகியதால் காலியானதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ள சட்டமன்ற தொகுதிகளுக்கு, தற்போதைக்கு இடைத்தேர்தல் எதையும் நடத்த கூடாது என்று அதிமுக சார்பில் தேர்தல் ஆணையத்திடம் அதிகாரப்பூர்வமாக மனு அளிக்கப்பட்டுள்ளது.
ஒரு ரூபாய் கூட செலவு செய்யாமல் டிரான்ஸ்பர்.. பத்திரப்பதிவு துறை வரலாற்றில் இதுதான் முதல்முறை...!
தமிழ்நாடு பதிவுத்துறை வரலாற்றில் முன்னெப்போதும் இல்லாத வகையில், ஒரு ரூபாய் கூட லஞ்சம் அல்லது செலவு இல்லாமல் 132 சார்பதிவாளர்கள் அவர்கள் விருப்பப்பட்ட இடங்களிலேயே பணி மாறுதல் செய்யப்பட்டுள்ளனர். இந்த அதிரடி மற்றும் வெளிப்படையான நடவடிக்கை பதிவுத்துறை வரலாற்றில் ஒரு புதிய சரித்திர சாதனையாக கருதப்படுகிறது என்று பதிவுத்துறை அலுவலர்கள் சங்கத்தினர் தங்களது மனமார்ந்த பாராட்டுக்களையும் நன்றியையும் தெரிவித்துள்ளனர்.
இது வெறும் டிரைலர் தான் முதல்வரிடம் அனுமதி வாங்கித் தந்தால் மெயின் பிக்சரை காட்டுவோம் இணைப்பு விழாவில் விஜயபாஸ்கர்
அதிமுக முன்னாள் அமைச்சரும் முக்கிய தலைவருமான சி. விஜயபாஸ்கர் சமீபத்தில் தனது எம்.எல்.ஏ பதவியை ராஜினாமா செய்த நிலையில், இன்று நடந்த பிரம்மாண்ட விழாவில் தமிழக வெற்றிக் கழகத்தில் அதிகாரப்பூர்வமாக தன்னை இணைத்துக் கொண்டார். இவருடன் மற்றொரு முன்னாள் அமைச்சரான எம்.ஆர். விஜயபாஸ்கர் உட்பட மேலும் நான்கு முன்னாள் அமைச்சர்களும், எட்டு முன்னாள் சட்டமன்ற உறுப்பினர்களும், ஆயிரக்கணக்கான அதிமுக தொண்டர்களும் தவெக-வில் இணைந்தது தமிழக அரசியலில் பெரும் அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்தியுள்ளது.