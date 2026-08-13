ஒன்வேயில் வந்த அரசு பேருந்தை திருப்பி அனுப்பிய நேர்மையான காவலர்.. பொதுமக்கள் பாராட்டு..
சென்னையை அடுத்த ரெட்ஹில்ஸ் பகுதியில், ஒருவழிப் பாதையில் விதிகளை மீறி வந்த அரசு பேருந்தை, போக்குவரத்து காவலர் ஒருவர் பின்னோக்கி திரும்பி போக செய்த சம்பவம் அப்பகுதியில் பெரும் பரபரப்பையும், பொதுமக்களிடையே வரவேற்பையும் பெற்றுள்ளது.
பொதுவாக இது போன்ற ஒருவழி பாதைகளில் இருசக்கர மற்றும் நான்கு சக்கர வாகன ஓட்டிகள் தவறாக வந்தால் மட்டுமே காவலர்கள் நடவடிக்கை எடுப்பார்கள். ஆனால், அரசு பேருந்தாக இருந்தாலும் விதிகளை மீறினால் அது குற்றம் தான் என்பதை உணர்த்தும் வகையில், அந்த பேருந்தை உள்ளே அனுமதிக்காமல் திருப்பி அனுப்பிய காவலரின் செயல் அனைவரையும் வியக்க வைத்துள்ளது.
எந்தவொரு வாகனமும் விதிகளை மீறக்கூடாது என்ற சட்டத்தின் ஆட்சியை இந்த சம்பவம் வெளிச்சம் போட்டுக் காட்டுவதாக பொதுமக்கள் பாராட்டி வருகின்றனர். விதிகளை மீறுபவர்கள் யாராக இருந்தாலும் பாரபட்சமின்றி நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்ற புதிய நிர்வாக முறையை இந்த சம்பவம் உணர்த்துவதாக அரசியல் நோக்கர்கள் கருத்துத் தெரிவிக்கின்றனர்.
நேர்மையாகவும் துணிச்சலாகவும் செயல்பட்ட அந்த போக்குவரத்துக் காவலருக்கு பலரும் தங்களது பாராட்டுகளை தெரிவித்து வருகின்றனர்.
Edited by Siva