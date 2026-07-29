டிஆர். பாலுவுக்கு சொந்தமான மது ஆலையில் லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை சோதனை.. மன்னார்குடியில் பரபரப்பு...
மன்னார்குடி அருகே கர்ணாவூர் பகுதியில் அமைந்துள்ள திமுக எம்பி டி.ஆர். பாலுவுக்கு சொந்தமான மதுபான ஆலையில் லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை அதிகாரிகள் அதிரடிச் சோதனையில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.
இன்று காலை முதல் பத்திற்கும் மேற்பட்ட அதிகாரிகள் இந்தச் சோதனையை மேற்கொண்டு வருவது அரசியல் வட்டாரத்தில் பெரும் அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்தியுள்ளது. டாஸ்மாக் நிறுவனத்திற்கு மதுபானங்கள் விநியோகம் செய்ததில் பல்வேறு முறைகேடுகள் நடைபெற்றதாக எழுந்த தீவிர புகார்களின் அடிப்படையிலேயே இந்த அதிரடி ரெய்டு நடத்தப்படுவதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.
ஏற்கனவே இன்று காலை முன்னாள் அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜிக்கு சொந்தமான வீடு மற்றும் அலுவலகங்களில் சோதனை நடத்தப்பட்டு வரும் நிலையில், அடுத்தடுத்து திமுகவின் இரு முக்கிய பிரமுகர்கள் மீது ஒரே நாளில் இந்த சோதனைகள் நடத்தப்படுவது தமிழக அரசியலில் பெரும் பரபரப்பை கிளப்பியுள்ளது.
கடந்த காலங்களில் நடைபெற்றதாக கூறப்படும் முறைகேடுகள் மற்றும் ஆவணங்கள் குறித்து அதிகாரிகள் தீவிரமாக ஆய்வு செய்து வருகின்றனர். தொடர்ச்சியான இந்த அதிரடி நடவடிக்கைகள் திமுகவினர் மத்தியில் கடுமையான பதற்றத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளதுடன், எதிர்க்கட்சிகளிடையே பெரும் விவாதத்தையும் உருவாக்கியுள்ளன.
Edited by Siva