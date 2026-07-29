  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
  4. TR Baalu Distillery Raided by Vigilance Officials Amid Ongoing Statewide Inquiries
Written By Webdunia
Last Updated : Wednesday, 29 July 2026 (11:17 IST)

டிஆர். பாலுவுக்கு சொந்தமான மது ஆலையில் லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை சோதனை.. மன்னார்குடியில் பரபரப்பு...

டிஆர் பாலு
Written By: Webdunia
Updated: Wed, 29 Jul 2026 (11:17 IST)
google-news
மன்னார்குடி அருகே கர்ணாவூர் பகுதியில் அமைந்துள்ள திமுக எம்பி டி.ஆர். பாலுவுக்கு சொந்தமான மதுபான ஆலையில் லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை அதிகாரிகள் அதிரடிச் சோதனையில் ஈடுபட்டுள்ளனர். 
 
இன்று காலை முதல் பத்திற்கும் மேற்பட்ட அதிகாரிகள் இந்தச் சோதனையை மேற்கொண்டு வருவது அரசியல் வட்டாரத்தில் பெரும் அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்தியுள்ளது. டாஸ்மாக் நிறுவனத்திற்கு மதுபானங்கள் விநியோகம் செய்ததில் பல்வேறு முறைகேடுகள் நடைபெற்றதாக எழுந்த தீவிர புகார்களின் அடிப்படையிலேயே இந்த அதிரடி ரெய்டு நடத்தப்படுவதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.
 
ஏற்கனவே இன்று காலை முன்னாள் அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜிக்கு சொந்தமான வீடு மற்றும் அலுவலகங்களில் சோதனை நடத்தப்பட்டு வரும் நிலையில், அடுத்தடுத்து திமுகவின் இரு முக்கிய பிரமுகர்கள் மீது ஒரே நாளில் இந்த சோதனைகள் நடத்தப்படுவது தமிழக அரசியலில் பெரும் பரபரப்பை கிளப்பியுள்ளது. 
 
கடந்த காலங்களில் நடைபெற்றதாக கூறப்படும் முறைகேடுகள் மற்றும் ஆவணங்கள் குறித்து அதிகாரிகள் தீவிரமாக ஆய்வு செய்து வருகின்றனர். தொடர்ச்சியான இந்த அதிரடி நடவடிக்கைகள் திமுகவினர் மத்தியில் கடுமையான பதற்றத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளதுடன், எதிர்க்கட்சிகளிடையே பெரும் விவாதத்தையும் உருவாக்கியுள்ளன.
 
Edited by Siva
அடுத்த கட்டுரையில்
2031 தேர்தல் விஜய் Vs தனுஷ் என மாறும்!.. விஜயின் ஆஸ்தான ஜோதிடரே சொல்லிட்டாரே!...

2031 தேர்தல் விஜய் Vs தனுஷ் என மாறும்!.. விஜயின் ஆஸ்தான ஜோதிடரே சொல்லிட்டாரே!...

2031 தேர்தல் விஜய் Vs தனுஷ் என மாறும்!.. விஜயின் ஆஸ்தான ஜோதிடரே சொல்லிட்டாரே!...கடந்த சில நாட்களாகவே விஜயை பின்பற்றி நடிகர் தனுஷும் அரசியலுக்கு வரப்போகிறார் என்கிற செய்தி சமூகவலைத்தளங்களில் ஓடிக்கொண்டிருக்கிறது.

வினாடிக்கு 3,500 கன அடி காவிரி நீரை தமிழகத்திற்கு திறந்துவிடுங்கள்.. கர்நாடகாவுக்கு அதிரடி உத்தரவு..

வினாடிக்கு 3,500 கன அடி காவிரி நீரை தமிழகத்திற்கு திறந்துவிடுங்கள்.. கர்நாடகாவுக்கு அதிரடி உத்தரவு..தமிழகத்திற்கு இன்று முதல் வினாடிக்கு 3,500 கன அடி காவிரி நீரை திறந்துவிடுமாறு கர்நாடக அரசுக்கு காவிரி நீர் ஒழுங்காற்றுக்குழு அதிரடியாக உத்தரவிட்டுள்ளது.

டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப்-1 தேர்வு.. விண்ணப்பம் செய்ய இன்றே கடைசி நாள்...

டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப்-1 தேர்வு.. விண்ணப்பம் செய்ய இன்றே கடைசி நாள்...டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப்-1 தேர்வுக்கு விண்ணப்பிக்க வழங்கப்பட்டிருந்த கால அவகாசம் இன்றுடன் நிறைவடைகிறது.

திமுக ஆட்சியில் போடப்பட்ட இன்னொரு டெண்டர் ரத்து... நெடுஞ்சாலைகள் ஆணையம் உத்தரவு

திமுக ஆட்சியில் போடப்பட்ட இன்னொரு டெண்டர் ரத்து... நெடுஞ்சாலைகள் ஆணையம் உத்தரவுமுதலமைச்சர் விஜய் தலைமையிலான தமிழக வெற்றிக் கழக அரசு, முந்தைய ஆட்சி காலத்தில் இறுதி செய்யப்பட்ட பல்வேறு டெண்டர்களை அதிரடியாக ரத்து செய்து வருகிறது. ஊழலை தடுத்தல் மற்றும் திட்டங்களின் மதிப்பீட்டு செலவை குறைத்தல் ஆகிய முக்கிய நோக்கங்களுடன் இந்த நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டு வருகின்றன.

செந்தில் பாலாஜி வீடு, அலுவலகத்தில் திடீர் சோதனை.. லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை அதிரடி...

செந்தில் பாலாஜி வீடு, அலுவலகத்தில் திடீர் சோதனை.. லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை அதிரடி...கரூரில் திமுக முன்னாள் அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜிக்கு சொந்தமான வீடு மற்றும் அவரது ஆதரவாளர்களின் இடங்களில் ஊழல் தடுப்பு மற்றும் கண்காணிப்பு பிரிவு போலீசார் தீவிர சோதனையில் ஈடுபட்டு வருவது தமிழக அரசியல் களத்தில் பெரும் புயலைக் கிளப்பியுள்ளது.