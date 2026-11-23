பேரூராட்சி ஊழியர்களின் இடமாறுதல்.. நவம்பர் 19 அன்று அதிரடி அரசாணை...
தமிழ்நாட்டில் பேரூராட்சி ஊழியர்களின் இடமாறுதல் நடைமுறைகளில் பெரிய மாற்றத்தை கொண்டு வரும் வகையில், நவம்பர் 19, 2026 அன்று புதிய அரசாணை வெளியிடப்பட்டுள்ளது. சம்பள நிலை 20 மற்றும் அதற்குக் கீழ் உள்ள கீழ்நிலை, அமைச்சு, பேரூராட்சி மற்றும் சுகாதாரத் துறை ஊழியர்களுக்கு இது பொருந்தும்.
மே 31-ம் தேதிக்குள் ஓர் அலுவலகத்தில் மூன்று ஆண்டுகள் நிறைவு செய்பவர்களுக்குக் கட்டாய இடமாறுதல் அமலாகும். பதவி உயர்வு பெற்றால் வேறு உள்ளாட்சி அமைப்பிற்கு மாற்றப்படுவர். புதிய ஊழியர்கள் ஓராண்டுக்கு பிறகே விருப்ப இடமாறுதலுக்கு விண்ணப்பிக்க முடியும்; ஒருமுறை விருப்ப இடமாறுதல் பெற்றால் அடுத்த இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு மீண்டும் விண்ணப்பிக்க முடியாது. புகார் அடிப்படையில் மாற்றப்பட்டவர்களுக்கு மூன்று ஆண்டுகள் அதே அலுவலகத்திற்கு தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது.
ஓய்வு பெற ஓராண்டு அல்லது அதற்கும் குறைவாக உள்ளவர்களுக்கு இடமாறுதல் விலக்கு அளிக்கப்பட்டுள்ளது. கணவன்-மனைவி கோரிக்கை, மாற்றுத்திறனாளிகள் மற்றும் தீவிர நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு ஓராண்டுக் கட்டாய விதியில் விலக்கு உண்டு.
இடமாறுதல்கள் அனைத்தும் ஆன்லைன் கவுன்சிலிங் மூலம் வெளிப்படைத்தன்மையுடன் நடத்தப்படும். அதிகபட்சம் மூன்று விருப்ப இடங்களைத் தேர்வு செய்யலாம்; இரண்டு நாட்களுக்குள் உத்தரவு வழங்கப்படும். நிர்வாகத் தேவைகளின் அடிப்படையில் ஊழியர்கள் அதிகாரப்பூர்வ வழிகாட்டுதல்களைப் பின்பற்றுவது அவசியம்.