  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
  4. "Touch Public Money and Face Jail!" – CM Vijay Explodes Against Corruption in Assembly
Written By
Last Updated : Tuesday, 23 June 2026 (12:20 IST)

மக்கள் பணத்தை தொட்டவர்களை விடமாட்டோம்: சட்டமன்றத்தில் ஊழல்வாதிகளுக்கு முதலமைச்சர் விஜய் எச்சரிக்கை!

vijay
Publish: Tue, 23 Jun 2026 (12:19 IST) Updated: Tue, 23 Jun 2026 (12:20 IST)
google-news
தமிழக சட்டமன்றத்தில் இன்று நடைபெற்ற ஆளுநர் உரைக்கு நன்றி தெரிவிக்கும் தீர்மானத்தின் மீதான விவாதத்தின்போது, முதலமைச்சர் விஜய் அவர்கள் எதிர்க்கட்சிகளின் சூழ்ச்சிகளுக்கும் அவதூறுகளுக்கும் ஆவேசமாகப் பதிலடி கொடுத்தார்.
 
அரசுத் துறைகளில் நடக்கும் முறைகேடுகள் குறித்து பேசிய முதலமைச்சர், "மறுபடியும் சொல்றேன், இப்பவும் சொல்றேன்... பொதுமக்களோட பணத்துல இருந்து ஒரு பைசா கூட நாங்க தொட மாட்டோம், யாரையும் தொடவும் விடமாட்டோம்! இதுக்கு முன்னாடி தொட்டவங்களையும் விடமாட்டோம்’ என்று மிகக் காரசாரமாக எச்சரித்தார்.
 
மேலும், தவெக அரசு மற்றவர்களின் தயவால் நடப்பதாகக் கூறப்படும் வதந்திகளைப் போட்டுடைத்த அவர், தமிழ்நாட்டு மக்களின் பேராதரவாலும், மனசாட்சி உள்ள நல்ல சக்திகளின் சப்போர்ட்டாலும் மட்டுமே இந்த ஆட்சி கம்பீரமாக நடப்பதாகக் கூறினார். கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகள் தவெக-வுக்கு ஆதரவளிப்பது அவர்களின் சுயமாக எடுத்த முடிவு என்று விளக்கிய முதலமைச்சர், "நாங்கதான் அனுப்பி வச்சோம்" என்று திமுக நாடகமாடுவதைச் சாடினார்.
 
 "நாங்கள் அமைச்சரவையில் இடம் கொடுத்தால் உங்களுக்கு ஏன் இவ்வளவு கதறல்?" என்று அவர் எழுப்பிய அடுக்கடுக்கான கேள்விகளால், திமுக உறுப்பினர்கள் பதிலே பேச முடியாமல் அதிர்ச்சியில் உறைந்து போயினர்.
 
Edited by Siva
About Writer
Webdunia

செங்கல்பட்டில் கணவரை தேடும் பெண்ணின் கதை எல்லாருக்கும் தெரியும்!. விஜயை அட்டாக் பண்ணிய உதயநிதி...

செங்கல்பட்டில் கணவரை தேடும் பெண்ணின் கதை எல்லாருக்கும் தெரியும்!. விஜயை அட்டாக் பண்ணிய உதயநிதி...சட்டசபையில் நேற்று பேசிய எதிர்க்கட்சித் தலைவர் உதயநிதி ஸ்டாலின் தவெக ஆட்சி பற்றி மிகவும் நக்கலாக பேசினார்.

திருச்செந்தூர் முருகன் கோவிலில் சேவைக்கட்டணம் உயர்வு!.. கோவில் நிர்வாகம் முடிவு...

திருச்செந்தூர் முருகன் கோவிலில் சேவைக்கட்டணம் உயர்வு!.. கோவில் நிர்வாகம் முடிவு...திருச்செந்தூர் முருகன் கோவில் ஆன்மிகவாதிகளிடமும், பக்தர்களிடம் மிகவும் பிரபலம், கடற்கரையை ஓட்டு அமைந்துள்ள இந்த கோவிலுக்கு தினமும் இங்கு ஏராளமான பக்தர்கள் நேரில் சென்று வழிபடுகிறார்கள்.

பார்ட்டி ஃபண்ட்.. முதல்வர் விஜய் கூறிய ஒரே ஒரு வார்த்தை.. ஒட்டுமொத்த திமுக எம்.எல்.ஏக்கள் அதிர்ச்சி..

பார்ட்டி ஃபண்ட்.. முதல்வர் விஜய் கூறிய ஒரே ஒரு வார்த்தை.. ஒட்டுமொத்த திமுக எம்.எல்.ஏக்கள் அதிர்ச்சி..தமிழகச் சட்டமன்றத்தில் இன்று நடைபெற்ற ஆளுநர் உரைக்கு நன்றி தெரிவிக்கும் விவாதத்தின்போது, ஆளுங்கட்சிக்கும் எதிர்க்கட்சிக்கும் இடையே கடுமையான அரசியல் மோதல் வெடித்தது.

மக்கள் பணத்தை தொட்டவர்களை விடமாட்டோம்: சட்டமன்றத்தில் ஊழல்வாதிகளுக்கு முதலமைச்சர் விஜய் எச்சரிக்கை!

மக்கள் பணத்தை தொட்டவர்களை விடமாட்டோம்: சட்டமன்றத்தில் ஊழல்வாதிகளுக்கு முதலமைச்சர் விஜய் எச்சரிக்கை!தமிழக சட்டமன்றத்தில் இன்று நடைபெற்ற ஆளுநர் உரைக்கு நன்றி தெரிவிக்கும் தீர்மானத்தின் மீதான விவாதத்தின்போது, முதலமைச்சர் விஜய் அவர்கள் எதிர்க்கட்சிகளின் சூழ்ச்சிகளுக்கும் அவதூறுகளுக்கும் ஆவேசமாகப் பதிலடி கொடுத்தார்.

எங்க உங்கப்பாவை காணோம்.. குட்டிக்கதை மூலம் உதயநிதியை வச்சு செய்த முதல்வர் விஜய்..

எங்க உங்கப்பாவை காணோம்.. குட்டிக்கதை மூலம் உதயநிதியை வச்சு செய்த முதல்வர் விஜய்..தமிழக சட்டமன்ற பேரவையில் இன்று நடைபெற்ற ஆளுநர் உரைக்கு நன்றி தெரிவிக்கும் தீர்மானத்தின் மீதான விவாதத்தின்போது, முன்னெப்போதும் இல்லாத வகையில் ஒரு மிகப்பெரிய அரசியல் அதிரடி சம்பவம் அரங்கேறியுள்ளது. தமிழக முதலமைச்சராக பொறுப்பேற்றுள்ள விஜய் அவர்கள், எதிர்க்கட்சிகளின் விமர்சனங்களுக்கு பதிலளித்துப் பேச தொடங்கிய சில நிமிடங்களிலேயே அவையிலிருந்த திமுகவினரை நிலைகுலைய செய்தார்.