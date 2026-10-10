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Written By மகேந்திரன் மகேந்திரன்
Last Modified: Saturday, 10 October 2026 (08:48 IST)

இடைத்தேர்தல் முடிவு!.. இப்போது தவெகவின் பலம் என்ன?..

vijay
Written By: மகேந்திரன்
Updated: Sat, 10 Oct 2026 (08:51 IST)
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2026 சட்டமன்ற தேர்தலில் விஜயின் தமிழக வெற்றிக் கழகத்திற்கு 108 தொகுதிகள் கிடைத்தது. ஆட்சியமைக்க மேலும் 10 எம்.எல்.ஏக்கள் தேவைப்பட்ட நிலையில் திமுக கூட்டணியில் இருந்த காங்கிரஸ், விசிக, CPI,CPIM, முஸ்லிம் லீக் ஆகிய கட்சிகள் தவெகவுக்கு ஆதரவு கொடுத்தன.

அதன் காரணமாக தவெகவும் ஆட்சி அமைத்தது. ஆனாலும் தனி பெரும்பான்மை இல்லாமல் கூட்டணிகளின் ஆதரவுடன் தவெக ஆட்சி நடைபெற்று வருகிறது. இதனால், எங்களால் வாக்குகள் வாங்கிய கூட்டணி கட்சிகளால்தான் இந்த ஆட்சி நடைபெறுகிறது என திமுக தொடர்ந்து கூறி வருகிறது..

இந்நிலையில்தான், நடந்து முடிந்த தாராபுரம், மதுராந்தகம் இடைத்தேர்தலின் முடிவில் தவெக இரண்டு தொகுதிகளிலும் வெற்றி பெற்றிருக்கிறது. அதாவது, தவெகவுக்கு மேலும் இரண்டு எம்.எல்.ஏக்கள் கிடைத்துள்ளனர். இதைத்தொடர்ந்து தற்போது தவெகவின் பலம் கூடியிருக்கிறது.

முதல்வர் விஜய் திருச்சி கிழக்கு தொகுதியில் ராஜினாமா செய்துவிட்டதால் தவெகவுக்கு தற்போது 107 எம்.எல்.ஏக்கள் இருக்கிறார்கள் இருந்தனர். இரண்டு இடைத்தேர்தலில் வெற்றி பெற்றதால் தவெக எம்.எல்.ஏக்களின் எண்ணிக்கை 109ஆக உயர்ந்துள்ளது. இதுபோக காங்கிரஸ் 5, விசிக 2, சிபிஐ - 2,சிபிஐ(எம்) - 2, இந்தியன் முஸ்லிம் லீக் 2 மற்றும் அமமுக எம்.எல்.ஏவின் ஆதரவு என எல்லாம் சேர்த்தால் தவெகவின் பலன் தற்போது 123 ஆக உயர்ந்துள்ளது.

இதில் சிபிஐ, சிபிஐ(எம்) மற்றும் அமமுக ஆகிய 5 எம்.எல்.ஏக்களை கழித்து விட்டாலும் தவெகவுக்கு 118 எம்.எல்.ஏக்கள் இருக்கிறார்கள். எனவே ஆட்சி நடத்துவதில் எனவே கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகள் தங்களை 4 எம்.எல்.ஏக்களின் ஆதரவை திரும்ப பெற்றாலும் தவெகவுக்கு ஆட்சியை நடத்த போதுமான எம்.எல்.ஏக்கள் இருக்கிறார்கள்.
About Writer
மகேந்திரன்
14 ஆண்டுகள் பல்வேறு இணையதள செய்தி பிரிவில் பணியாற்றிய அனுபவம் உள்ளவர். அரசியல், விளையாட்டு, பொழுதுபோக்கு, ஆன்மிகம், தொழில்நுட்ப செய்திகள் எழுதுவதில் அனுபவம் உள்ளவர்..... Read More
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