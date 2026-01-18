ஞாயிறு, 18 ஜனவரி 2026
வாக்காளர் பட்டியலில் பெயர் சேர்ப்பு!.. இன்று கடைசி நாள்!..

voter list
தமிழகத்தில் வாக்காளர் பட்டியலை சரிபார்க்கும் சிறப்பு தீவிர திருத்த பணி கடந்த நவம்பர் 4ம் தேதி துவங்கி டிசம்பர் 14ம் தேதி வரை நடைபெற்று டிசம்பர் 19ம் தேதி இறுதிப்பட்டியல் வெளியானது,

தமிழகத்தில் உள்ள 5.43 கோடி வாக்காளர்களில் 97.3 லட்சம் பேர் நீக்கப்பட்டதாக அறிவிக்கப்பட்டது. அதில் உயிரிழந்தவர்கள், முகவரி மாறியவர்கள், சரியான முகவரி இல்லாதவர்கள், இரண்டு இடங்களில் வாக்குரிமை இருப்பவர்கள் என எல்லோரும் அடக்கம்.
ஆனால் சிலருக்கு முகவரிகள் இருந்தும் சில பிரச்சனைகளால் வாக்காளர் பட்டியலில் பெயர் இடம் பெறவில்லை.

அதன்படி வாக்காளர் பட்டியலில் தங்கள் பெயர்களை சேர்க்க ஜனரி 18ம் தேதியான இன்றுதான் கடைசி நாள் என தேர்தல் ஆணையம் கூறியிருந்தது. வாக்காளர் பட்டியலில் பெயர் சேர்ப்பது, நீக்குவது, முகவரி மாற்றம் உள்ளிட்ட திருத்த பணிகளுக்கு இன்றுதான் கடைசி நாள்.


கடந்த டிசம்பர் 19ஆம் தேதி வரை வாக்காளர் பட்டியல் வெளியான பின் 12.80 லட்சம் பேர் வாக்காளர் பட்டியல் தங்கள் பெயரை சேர்ப்பதற்காக விண்ணப்பத்திருக்கிறார்கள். அவர்களின் படிவங்கள் சரிபார்க்கப்பட்டு பிப்ரவரி 17ம் தேதி இறுதிப்போட்டியில் வெளியாகும் என அறிவிக்கப்பட்டிருகிறது.

திமுகவுடன் கூட்டணி!. விஜய்க்கு ஷாக் கொடுத்த காங்கிரஸ்!.. நடந்தது இதுதான்!...

திமுகவுடன் கூட்டணி!. விஜய்க்கு ஷாக் கொடுத்த காங்கிரஸ்!.. நடந்தது இதுதான்!...கடந்த பல வருடங்களாகவே அல்லது பல தேர்தலாகவே காங்கிரஸ் கட்சி திமுகவுடன் கூட்டணி அமைத்து தமிழகத்தில் தேர்தலை சந்தித்து வருகிறது

சிபிஐ விசாரணை!.. மீண்டும் டெல்லி செல்லும் தவெக தலைவர் விஜய்!...

சிபிஐ விசாரணை!.. மீண்டும் டெல்லி செல்லும் தவெக தலைவர் விஜய்!...தவெக தலைவர் விஜய் கடந்த செப்டம்பர் மாதம் 27ஆம் தேதி பிரச்சாரத்திற்காக கரூருக்கு சென்றார்.

ஒசூருக்கு ஏர்போர்ட் கிடையாது!.. தமிழக அரசு கோரிக்கையை நிராகரித்த ஒன்றிய அரசு!....

ஒசூருக்கு ஏர்போர்ட் கிடையாது!.. தமிழக அரசு கோரிக்கையை நிராகரித்த ஒன்றிய அரசு!....கிருஷ்ணகிரி மாவட்டத்தில் உள்ள ஓசூர் தொகுதி வேகமாக முன்னேறி வருகிறது.

ஈரானுக்கு புதிய அதிபர்!.. டொனால்ட் டிரம்ப் போடும் ஸ்கெட்ச்!...

ஈரானுக்கு புதிய அதிபர்!.. டொனால்ட் டிரம்ப் போடும் ஸ்கெட்ச்!...ஈரான் அரசு கடந்த சில நாட்களாகவே பல பிரச்சினைகளை சந்தித்து வருகிறது.

இன்று முதல் ஸ்லீப்பர் வசதியுடன் வந்தே பாரத் ரயில்.. ஆனால் விமான கட்டணத்தில் பாதியா?

இன்று முதல் ஸ்லீப்பர் வசதியுடன் வந்தே பாரத் ரயில்.. ஆனால் விமான கட்டணத்தில் பாதியா?இந்திய ரயில்வே துறையில் ஒரு புதிய மைல்கல்லாக, நாட்டின் முதல் வந்தே பாரத் படுக்கை வசதி ரயில் சேவையை மேற்கு வங்க மாநிலம் கொல்கத்தாவில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி இன்று தொடங்கி வைத்தார். ஹௌரா ரயில் நிலையத்திலிருந்து அசாம் மாநிலம் குவாஹாட்டி வரை இந்த அதிநவீன ரயில் தனது பயணத்தை தொடங்குகிறது.

