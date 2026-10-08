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  4. TNPDL Issues Tender to Procure 4,500 MW Power to Tackle Electricity Shortage in Tamil Nadu
Written By SIVA SIVA

மின்வெட்டு பிரச்சினையை சமாளிக்க முக்கிய முடிவு.. 4,500 மெகாவாட் மின்சாரத்தை கொள்முதல் செய்ய முடிவு..

மின்வெட்டு
Written By: SIVA
Updated: Thu, 8 Oct 2026 (09:06 IST)
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தமிழகத்தில் அதிகரித்து வரும் மின்வெட்டு பிரச்சினையை சமாளிக்கும் வகையில், தமிழ்நாடு மின் பகிர்மான கழகம் ஒரு முக்கிய நடவடிக்கை எடுத்துள்ளது. மாநிலத்தின் மின் தேவையை பூர்த்தி செய்ய, திறந்தவெளி சந்தையிலிருந்து 4,500 மெகாவாட் மின்சாரத்தை கொள்முதல் செய்வதற்கான டெண்டரை மின்சார வாரியம் கோரியுள்ளது.
 
இந்த அதிரடி மின் கொள்முதல் திட்டமானது வரும் அக்டோபர் 12-ம் தேதி முதல் அக்டோபர் 31-ம் தேதி வரை நடைமுறைப்படுத்தப்பட உள்ளது. குறிப்பாக, பொதுமக்கள் மற்றும் தொழில் நிறுவனங்களின் பயன்பாடு அதிகமாக இருக்கும் 'பீக் ஹவர்ஸ்' நேரங்களைக் கணக்கில் கொண்டு இந்த ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது.
 
அதன்படி, மாலை 6 மணி முதல் நள்ளிரவு 12 மணி வரையிலான அதிக மின் தேவை இருக்கும் நேரத்திற்காக 3,000 மெகாவாட் மின்சாரமும், நள்ளிரவு 12 மணி முதல் அதிகாலை 2 மணி வரையிலான தேவைக்காக 1,500 மெகாவாட் மின்சாரமும் கொள்முதல் செய்யப்பட உள்ளது. இந்த தற்காலிக மின் கொள்முதல் நடவடிக்கை மூலம், தமிழகத்தில் வரவிருக்கும் நாட்களில் இரவு நேர மின்வெட்டு பெருமளவில் தவிர்க்கப்படும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
About Writer
SIVA
வெப்துனியாவில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் பணிபுரிந்து வருகிறேன். அரசியல் செய்திகள், பொழுதுபோக்கு, டெக்னாலஜி, மருத்துவம், பிசினஸ் செய்திகள் எழுதுவேன்..... Read More
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