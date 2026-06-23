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லஞ்சம் வாங்கிய சஸ்பெண்ட் ஆனவரிடம் லஞ்சம் வாங்கிய அதிகாரி.. பொறிவைத்து பிடித்த லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை அதிகாரிகள்...
தமிழ்நாட்டு மின்சார வாரியத்தில் ஒரு விசித்திரமான லஞ்ச விவகாரம் வெளிச்சத்திற்கு வந்துள்ளது. சென்னையில் கடந்த 2023 ஆம் ஆண்டு 10,000 ரூபாய் லஞ்சம் வாங்கிய வழக்கில் மின் வாரிய உதவிப் பொறியாளரான பாலசுப்பிரமணியன் என்பவர் சஸ்பெண்ட் செய்யப்பட்டிருந்தார். அவர் மீண்டும் பணியில் சேருவதற்காக மின் வாரிய தலைமை அலுவலகத்தில் உள்ள ஒழுங்கு நடவடிக்கை பிரிவில் முறையீடு செய்துள்ளார்.
அப்போது, அங்கு உதவியாளராகப் பணிபுரிந்து வந்த பாலாஜி என்பவர், பாலசுப்பிரமணியன் மீண்டும் பணியில் சேருவதற்கு சாதகமாகச் செயல்பட 1.30 லட்சம் ரூபாய் லஞ்சமாகக் கேட்டுள்ளார். லஞ்சம் கொடுக்க விரும்பாத பாலசுப்பிரமணியன், இதுகுறித்து லஞ்ச ஒழிப்புத்துறையிடம் புகார் அளித்தார்.
லஞ்ச ஒழிப்புத்துறையினரின் ஆலோசனையின்படி, இன்று முதற்கட்ட முன்பணமாக 50,000 ரூபாயை பாலாஜியிடம் பாலசுப்பிரமணியன் கொடுத்தபோது, அங்கு மறைந்திருந்த அதிகாரிகள் பாலாஜியைக் கையும் களவுமாகப் பிடித்துக் கைது செய்தனர். லஞ்சம் வாங்கி சஸ்பெண்ட் ஆனவரிடமே, மீண்டும் பணியில் சேர்க்க மற்றொரு அதிகாரி லஞ்சம் கேட்டு மாட்டிக்கொண்ட இச்சம்பவம் மின் வாரிய வட்டாரத்தில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
Edited by Siva
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