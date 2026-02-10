செவ்வாய், 10 பிப்ரவரி 2026
இன்றுடன் முடிவடைந்தது எஸ்.ஐ.ஆர் பணிகள்.. இறுதி வாக்காளர் பட்டியல் எப்போது?

தமிழ்நாட்டில் வாக்காளர் பட்டியல் திருத்த பணிகளுக்காக மேற்கொள்ளப்பட்ட சிறப்பு சுருக்க முறைத் திருத்த பணிகள் இன்றுடன் நிறைவடைந்தன. இதனை தொடர்ந்து, வருகின்ற பிப்ரவரி 17-ஆம் தேதி இறுதி வாக்காளர் பட்டியல் வெளியிடப்படும் என்று தேர்தல் ஆணையம் அறிவித்துள்ளது. 
 
2026 சட்டமன்ற தேர்தலை முன்னிட்டு மேற்கொள்ளப்பட்ட இந்த தீவிர பணிகளில் மிகப்பெரிய அளவில் மாற்றங்கள் நிகழ்ந்துள்ளன.
 
கடந்த சில மாதங்களாக நடைபெற்ற சரிபார்ப்பு பணிகளில், இறந்தவர்கள் மற்றும் இருப்பிடத்தை மாற்றியவர்கள் என சுமார் 97.37 லட்சம் வாக்காளர்களின் பெயர்கள் பட்டியலிலிருந்து நீக்கப்பட்டுள்ளன. 
 
அதே நேரத்தில், 18 வயது பூர்த்தியடைந்த புதிய வாக்காளர்கள் மற்றும் விடுபட்டவர்கள் என மொத்தம் 34.75 லட்சம் பேர் புதிதாகச் சேர்க்கப்பட்டுள்ளனர். இந்த திருத்த பணிகளின் மூலம் தமிழ்நாட்டின் வாக்காளர் பட்டியல் மிகவும் துல்லியமாக மாற்றப்பட்டுள்ளதாக தேர்தல் அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர். 
 
பொதுமக்கள் தங்கள் பெயர் பட்டியலில் இருப்பதை தேர்தல் ஆணையத்தின் இணையதளம் வாயிலாக சரிபார்த்து கொள்ளலாம். 
 
