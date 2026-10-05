பேருந்தில் பெண்களிடம் அபராதம் விதிக்கக் கூடாது!.. போக்குவரத்துத்துறை அதிரடி அறிவிப்பு....
தமிழக முதல்வர் ஜோசப் விஜய் கடந்த 2ம் தேதி வெற்றி பயணத் திட்டத்தை தொடங்கி வைத்தார். இதன் மூலம், அரசு பேருந்துகளில் பெண்கள், பெண் குழந்தைகள் மற்றும் திருநங்கைகள் கட்டணம் இல்லாமல் பயணம் செய்யலாம் என அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது.
மாநகர மற்றும் நகர சாதாரண பேருந்துகள், எக்ஸ்பிரஸ், L.S.S. டீலக்ஸ், தாழ்தள பேருந்துகள், புறநகர சாதாரண பேருந்துகள் மற்றும் 40 கிலோ மீட்டருக்கு மேற்பட்ட மலைப்பகுதிகளுக்கு செல்லும் சாதாரண பேருந்துகள் உட்பட தமிழக போக்குவரத்து துறையில் செயல்படும் 12,691 அரசு பேருந்துகளில் இந்த திட்டம் நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது.
இந்த திட்டத்தின் மூலம் ஒரு மாவட்டத்திலிருந்து மற்றொரு மாவட்டத்திற்கும் இலவசமாக பயணம் செய்யலாம். எனவே, இந்த திட்டத்திற்கு பெண்கள் மத்தியில் பேராதரவு கிடைத்திருக்கிறது. இந்நிலையில், மகளிர் மற்றும் திருநங்கைகளிடம் எந்த கட்டணமும் வசூலிக்ககூடாது என போக்குவரத்து துறை அறிவித்திருக்கிறது.
ETM பழுதானால் டிக்கெட் கொடுக்க வேண்டும். வெற்றிப்பயணம் என டிஜிட்டல் பலகை வைக்க வேண்டும். அனைத்து பயணங்களுக்கும் Zero Ticket வழங்க வேண்டும். Zero Ticket இல்லாத தகுதியான பயணியிடமிருந்து அபராதம் வசூலிக்கக் கூடாது என அறிவுறுத்தப்பட்டிருக்கிறது. மேலும், இத்திட்டம் தொடர்பான புகார்களை தெரிவிக்க இலவச உதவி எண் 149 அறிமுகம் செய்யப்பட்டிருக்கிறது.
இந்த திட்டத்தின் மூலம் ஒரு மாவட்டத்திலிருந்து மற்றொரு மாவட்டத்திற்கும் இலவசமாக பயணம் செய்யலாம். எனவே, இந்த திட்டத்திற்கு பெண்கள் மத்தியில் பேராதரவு கிடைத்திருக்கிறது. இந்நிலையில், மகளிர் மற்றும் திருநங்கைகளிடம் எந்த கட்டணமும் வசூலிக்ககூடாது என போக்குவரத்து துறை அறிவித்திருக்கிறது.
ETM பழுதானால் டிக்கெட் கொடுக்க வேண்டும். வெற்றிப்பயணம் என டிஜிட்டல் பலகை வைக்க வேண்டும். அனைத்து பயணங்களுக்கும் Zero Ticket வழங்க வேண்டும். Zero Ticket இல்லாத தகுதியான பயணியிடமிருந்து அபராதம் வசூலிக்கக் கூடாது என அறிவுறுத்தப்பட்டிருக்கிறது. மேலும், இத்திட்டம் தொடர்பான புகார்களை தெரிவிக்க இலவச உதவி எண் 149 அறிமுகம் செய்யப்பட்டிருக்கிறது.