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பத்தாம் வகுப்பு பொதுத் தேர்வு.. நாளை மறு கூட்டள் ரிசல்ட்.. கூடுதல் விவரங்களுக்கான தொலைபேசி எண்...
தமிழகத்தில் கடந்த மார்ச் மற்றும் ஏப்ரல் மாதங்களில் பத்தாம் வகுப்பு பொதுத் தேர்வு நடைபெற்றது. இந்தத் தேர்வெழுதிய மாணவர்களில், விடைத்தாள் மறு மதிப்பீட்டிற்கு 7,931 பேரும், மறு கூட்டலுக்கு ) 751 பேரும் என மொத்தம் 8,682 மாணவர்கள் விண்ணப்பித்திருந்தனர்.
தற்போது, இவர்களில் மதிப்பெண் மாற்றம் உள்ள மாணவர்களின் பதிவு எண் பட்டியல் நாளை திங்கட்கிழமை அன்று தேர்வுத் துறை இயக்ககத்தால் வெளியிடப்படுகிறது. விண்ணப்பித்த மாணவர்கள் தங்களின் திருத்தப்பட்ட மதிப்பெண் விவரங்களை அரசுத் தேர்வுத் துறையின் அதிகாரப்பூர்வ இணையதளத்தில் அறிந்து கொள்ளலாம்.
மேலும், இந்தப் பட்டியலில் இடம் பெறாத மாணவர்களின் விடைத்தாள்களில் எவ்வித மதிப்பெண் மாற்றமும் இல்லை என்று அரசுத் தேர்வுத் துறை தெளிவுபடுத்தியுள்ளது. மதிப்பெண் மாற்றம் உள்ள மாணவர்கள் மட்டுமே இணையதளத்தில் இருந்து தங்களுக்கான திருத்தப்பட்ட மதிப்பெண் பட்டியலைத் தரவிறக்கம் செய்ய முடியும்.
மாணவர்களுக்கான அசல் மதிப்பெண் சான்றிதழ் வழங்கப்படும் தேதி விவரங்கள் பின்னர் தனியாக அறிவிக்கப்படும். இதுதொடர்பான கூடுதல் சந்தேகங்கள் அல்லது விவரங்களுக்கு 94983 83075 மற்றும் 94983 83076 ஆகிய தொலைபேசி எண்களைத் தொடர்பு கொண்டு விளக்கம் பெறலாம் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
Edited by Siva
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