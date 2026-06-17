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தமிழ்நாட்டில் முதல்முறையாக ஊழலை வெளிச்சம் போட்டு காட்டிய வெள்ளை அறிக்கை.. முந்தைய அரசுகளின் ஊழல்கள்...
தமிழக வரலாற்றிலேயே முதன்முறையாக, அரசாங்க ஆவணம் ஒன்று அரசியல் வார்த்தைகளை தவிர்த்து, கணினியமைப்பு ரீதியான ஊழலை வெளிப்படையாக சுட்டிக்காட்டியுள்ளது.
கடந்த கால நிதி வெள்ளை அறிக்கைகள் போலல்லாமல், இந்த 2026 வெள்ளை அறிக்கை வருவாய் கசிவுகள் மற்றும் தனியார் முறைகேடுகளே கருவூலம் வறண்டு போவதற்கு காரணம் என்று தைரியமாக குறிப்பிட்டுள்ளது.
இந்த அறிக்கையின்படி, வணிக வரித்துறையில் நிலவும் ஊழலால், பெரிய பொருளாதாரத்தை கொண்டிருந்தும் கர்நாடகா, குஜராத் போன்ற சிறிய மாநிலங்களை விடவும் தமிழ்நாடு குறைவான ஜிஎஸ்டி வரியையே வசூலிக்கிறது. மேலும், மதுபான விற்பனையில் இணையாக செயல்படும் ஒரு சட்டவிரோத வருவாய் வசூல் முறையால், மாநிலத்தின் கலால் வரி வளர்ச்சி பெருமளவில் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது.
ரியல் எஸ்டேட் பதிவுகளின் போது நடக்கும் ஊழல் மற்றும் சட்டவிரோத சுரங்க தொழில்கள் மூலமாகவும் இயற்கை வளங்கள் சுரண்டப்பட்டு, மாநிலத்தின் வருவாய் முடக்கப்படுகிறது.
சாதாரண மக்கள் மீது புதிய வரிகளை சுமத்தாமல், இந்த வருவாய் கசிவுகளை தடுப்பதன் மூலமே தமிழ்நாட்டை கடன் வலையிலிருந்து காப்பாற்ற முடியும் என இந்த அறிக்கை கூறுகிறது. தசாப்தங்களாக பலனடைந்து வரும் அதிகாரத்துவ மற்றும் அரசியல் நெட்வொர்க்குகளை உடைத்து, அரசு இந்த நோய்க்கான தீர்வை முழுமையாக நடைமுறைப்படுத்துமா என்பதே தற்போதைய நிஜமான சவாலாகும்.
Edited by Siva