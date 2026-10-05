பவர் கொடுத்தவர் உயிரோடுதான் இருக்கிறாரா என்பதற்கு சான்றிதழ் கட்டாயம்: பத்திரப்பதிவு துறை அதிரடி உத்தரவு...
தமிழ்நாட்டில் சார்பதிவாளர் அலுவலகங்களில் பவர் ஆஃப் அட்டார்னி மூலம் சொத்துப் பதிவு செய்யும்போது, பவர் கொடுத்தவர் உயிரோடுதான் இருக்கிறார் என்பதை உறுதிசெய்யும் "உயிர் வாழ் சான்றிதழ்" சமர்ப்பிப்பதற்கான கால அவகாசத்தைப் பதிவுத்துறை உயர்த்தி உத்தரவிட்டுள்ளது.
இதுவரை, வெளிநாடுகளில் வசிப்பவர்கள் பவர் ஆஃப் அட்டார்னி ஆவணம் தயாரிக்கும் போது, அங்குள்ள இந்திய தூதரகம் (Indian Embassy / Consulate) அல்லது அங்கீகரிக்கப்பட்ட நோட்டரி பப்ளிக் (Notary Public) முன்னிலையில் உயிர் வாழ் சான்றிதழ் பெற்றுச் சான்றொப்பம் (Attestation) பெற 30 நாட்கள் மட்டுமே கால அவகாசம் வழங்கப்பட்டு வந்தது. தூதரக நடைமுறைகள் மற்றும் அஞ்சல் சேவை தாமதங்கள் காரணமாக, இந்த 30 நாட்களுக்குள் ஆவணத்தைச் சமர்ப்பிப்பதில் வெளிநாடு வாழ் இந்தியர்களுக்குப் பல்வேறு நடைமுறைச் சிக்கல்கள் ஏற்பட்டு வந்தன.
வெளிநாடு வாழ் தமிழ் மக்களின் இந்தக் கோரிக்கையையும் புகார்களையும் பரிசீலித்த பதிவுத்துறைத் தலைவர் அருண் சுந்தர் தயாளன், உயிர் வாழ் சான்றிதழ் சமர்ப்பிப்பதற்கான கால அவகாசத்தை 30 நாட்களில் இருந்து 60 நாட்களாக உயர்த்திப் புதிய உத்தரவைப் பிறப்பித்துள்ளார்.
இந்தக் கால அவகாச உயர்வின் மூலம் வெளிநாடுகளில் வாழும் தமிழர்கள் எவ்வித பதற்றமும் இன்றி தூதரகச் சான்றொப்பம் பெற்றுத் தங்களது சொத்துப் பதிவுகளைத் தமிழ்நாட்டில் எளிதாக மேற்கொள்ள முடியும். பதிவுத்துறையின் இந்த அதிரடி சீர்திருத்த நடவடிக்கை வெளிநாடு வாழ் இந்தியர்களிடையே பெரும் வரவேற்பைப் பெற்றுள்ளது.