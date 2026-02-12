வியாழன், 12 பிப்ரவரி 2026
Written By Siva

தமிழ்நாட்டில் கூட்டணி ஆட்சியா? வைகோ சொன்ன பரபரப்பு கருத்து..!

தமிழக அரசியலில் தற்போது 'கூட்டணி ஆட்சி' மற்றும் 'ஆட்சியில் பங்கு' என்ற விவாதங்கள் காட்டுத்தீயாய் பரவி வருகின்றன. குறிப்பாக, தமிழக வெற்றி கழகத்தின் முதல் மாநாட்டில் நடிகர் விஜய், தங்களோடு கூட்டணி சேரும் கட்சிகளுக்கு ஆட்சியில் பங்கு அளிக்கப்படும் என்று அறிவித்ததை தொடர்ந்து, இந்த விவகாரம் விஸ்வரூபம் எடுத்தது.
 
தற்போதைய அரசியல் சூழலில் திமுக கூட்டணியில் உள்ள கட்சிகளிடையே ஆட்சியில் பங்கு குறித்த சலசலப்புகள் எழுந்த நிலையில், மதிமுக பொதுச்செயலாளர் வைகோ அவர்கள் இதற்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்கும் வகையில் தனது கருத்தை தெரிவித்துள்ளார்.
 
திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் தலைமையிலான மதச்சார்பற்ற முற்போக்கு கூட்டணி மிகவும் வலிமையாக உள்ளது. வரும் 2026 சட்டமன்ற தேர்தலில் இந்த கூட்டணி மகத்தான வெற்றி பெற்று, திமுக மீண்டும் தனிப் பெரும்பான்மையுடன் ஆட்சி அமைக்கும். தேர்தல் முடிவுகளுக்கு பிறகு மு.க. ஸ்டாலின் அவர்கள் மீண்டும் தமிழகத்தின் முதலமைச்சராக பொறுப்பேற்பார் என்பதில் ஐயமில்லை.
 
தமிழ்நாட்டைப் பொறுத்தவரை கூட்டணி ஆட்சி என்ற பேச்சுக்கே இடமில்லை என்று முதல்வர் கூறிய கருத்தை 100 சதவீதம் தான் வழிமொழிவதாக வைகோ குறிப்பிட்டுள்ளார்.
 
திமுகவின் முக்கிய கூட்டணி கட்சியான மதிமுகவின் இந்த அறிவிப்பு, ஆட்சியில் பங்கு என்ற கோரிக்கையை திமுக தலைமை ஏற்காது என்பதை தெளிவுபடுத்தியுள்ளது. இதன் மூலம் 2026 தேர்தலிலும் திமுக தனித்து ஆட்சி அமைப்பதையே இலக்காக கொண்டுள்ளது உறுதியாகிறது.
 
Edited by Siva

சிபிஎஸ்இ பிளஸ் 2 விடைத்தாள்கள்: டிஜிட்டல் முறையில் திருத்தும் பணி அறிமுகம்!

சிபிஎஸ்இ பிளஸ் 2 விடைத்தாள்கள்: டிஜிட்டல் முறையில் திருத்தும் பணி அறிமுகம்!சிபிஎஸ்இ பள்ளிகளில் பிளஸ் 2 மாணவர்களின் விடைத்தாள்களை திருத்தும் பணியில் பெரும் மாற்றத்தைக் கொண்டு வரும் வகையில் 'ஆன் ஸ்கிரீன் மார்க்கிங்' என்ற புதிய டிஜிட்டல் முறை அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.

கேரள விவகாரம்!. தற்கொலையை தூண்டிய பெண்ணுக்கு ஜாமின்!...

கேரள விவகாரம்!. தற்கொலையை தூண்டிய பெண்ணுக்கு ஜாமின்!...கடந்த மாதம் கேரளாவில் பேருந்தில் தன்னிடம் ஒருவர் மோசமாக நடந்து கொண்டதாக கூறி ஷிம்ஜிதா என்கிற பெண் தனது சமூக வலைதளங்களில் ஒரு வீடியோவை வெளியிட்டார் .

234 தொகுதிகளிலும் 6 குழுக்கள்!.. தேர்தல் பணிகளில் அடிச்சி தூக்கும் தவெக...

234 தொகுதிகளிலும் 6 குழுக்கள்!.. தேர்தல் பணிகளில் அடிச்சி தூக்கும் தவெக...நடிகர் விஜய் தமிழக வெற்றிக் கழகம் என்கிற அரசியல் கட்சியை துவங்கி முழு அரசியல்வாதியாக மாறிவிட்டார்.

அமெரிக்க ஏஐ நிறுவனத்தின் ஒரே ஒரு அறிவிப்பு.. இந்திய ஐடி நிறுவனங்களுக்கு விழுந்த பேரிடி!

அமெரிக்க ஏஐ நிறுவனத்தின் ஒரே ஒரு அறிவிப்பு.. இந்திய ஐடி நிறுவனங்களுக்கு விழுந்த பேரிடி!இந்தியத் தகவல் தொழில்நுட்பத் துறையில் இன்று ஒரு கருப்பு தினமாக அமைந்துள்ளது. இன்று, பங்குச்சந்தையில் ஐடி நிறுவனங்களின் பங்குகள் சுமார் 5% வரை சரிந்து, முதலீட்டாளர்களுக்கு பெரும் நஷ்டத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளன. இந்த அதிரடி வீழ்ச்சிக்கு 'ஆந்த்ரோபிக்' என்ற அமெரிக்க ஏஐ நிறுவனம் அறிமுகப்படுத்திய 'கிளாட் கோஒர்க்' என்ற கருவியே முக்கிய காரணமாக கூறப்படுகிறது.

விஜய்யை சந்தித்த இந்தியா டுடே மூத்த பத்திரிகையாளர்.. எப்போது கேமரா முன்னால் தோன்றி பேசுவார்?

விஜய்யை சந்தித்த இந்தியா டுடே மூத்த பத்திரிகையாளர்.. எப்போது கேமரா முன்னால் தோன்றி பேசுவார்?மூத்த பத்திரிகையாளர் ராஜ்தீப் சர்தேசாய், சென்னையில் தமிழக வெற்றி கழக தலைவர் விஜய்யை நேரில் சந்தித்து பேசினார்.

