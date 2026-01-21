புதன், 21 ஜனவரி 2026
என்.டி.ஏ கூட்டணிக்கு ஆதரவு.. டிடிவி தினகரன் அறிவிப்பு.. திமுகவில் இணைந்த வைத்திலிங்கம்.. சூடுபிடிக்கும் கூட்டணி கணக்குகள்..!

தமிழக அரசியல் களம் 2026 சட்டமன்றத் தேர்தலை முன்னிட்டு அதிரடி மாற்றங்களைச் சந்தித்து வருகிறது. இன்று  ஒரே நாளில் நிகழ்ந்துள்ள இரண்டு முக்கிய அரசியல் நகர்வுகள் கூட்டணி கணக்குகளைத் தலைகீழாக மாற்றியுள்ளன. 
 
அமமுக பொதுச்செயலாளர் டிடிவி தினகரன், வரும் ஜனவரி 23 அன்று நடைபெறவுள்ள பிரதமர் மோடியின் பிரம்மாண்ட பொதுக்கூட்டத்தில் பங்கேற்பதை உறுதி செய்துள்ளார். இதன் மூலம் அமமுக மீண்டும் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியில் இணைவது அதிகாரப்பூர்வமாகியுள்ளது.
 
மறுபுறம், ஓ.பன்னீர்செல்வம் அணியின் மிக முக்கியத் தூணாக கருதப்பட்ட முன்னாள் அமைச்சர் ஆர். வைத்திலிங்கம், தனது ஒரத்தநாடு சட்டமன்ற உறுப்பினர் பதவியை இன்று காலை ராஜினாமா செய்தார். அதனை தொடர்ந்து, அண்ணா அறிவாலயத்தில் முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் முன்னிலையில் அவர் முறைப்படி திமுகவில் இணைந்தார். வைத்திலிங்கத்துடன் முன்னாள் அமைச்சர்கள் வெல்லமண்டி நடராஜன் மற்றும் குன்னம் ராமச்சந்திரன் ஆகியோரும் திமுகவில் ஐக்கியமானது ஓபிஎஸ் தரப்பிற்கு பலத்த பின்னடைவை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
 
தினகரனின் வருகை என்டிஏ கூட்டணிக்கு தெற்கு மற்றும் டெல்டா மாவட்டங்களில் புத்துயிர் அளிக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. அதேசமயம், அதிமுகவின் மூத்த தலைவர்களை தன் பக்கம் இழுப்பதன் மூலம் டெல்டா மண்டலத்தில் திமுக தனது பிடியை மேலும் வலுப்படுத்தியுள்ளது.
 
