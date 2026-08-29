பிரியாணி அண்டாவில் பெண் சடலம்!.. வாலிபர் கைது!.. இளம்பெண்ணை தேடும் பணி தீவிரம்!...
சில நாட்களுக்கு முன்பு சென்னையிலிருந்து ஆந்திராவுக்கு செல்லும் ஒரு ரயிலில் ரத்தக்கரையுடன் ஒரு சிவப்பு நிற சூட்கேஸ் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. அதில் ஒரு பெண்ணின் தலை மற்றும் உடல் பாகங்கள் கிடந்தன., சிசிடிவி கேமரா பதிவுகளை சோதித்தபொடொஹு ஒரு இளைஞனும், இளம் பெண்ணும் அந்த சூட்கேஸை ரயிலில் வைத்தது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது..
மேலும் அவர்கள் கூடுவாஞ்சேரி பகுதியில் தங்கி இருப்பதையும் போலீசார் கண்டுபிடித்தனர். ஆனால், போலீசார் அங்கு சென்றபோது அவர்கள் வீட்டில் இல்லை. பூட்டை உடைத்து உள்ளே சென்று பார்த்தபோது அங்கு ஒரு பெண் கொலை செய்யப்பட்டு உடல் துண்டு துண்டாக வெட்டப்பட்டு பிரியாணி சமைக்கும் பாத்திரத்தில் வைக்கப்பட்டு உடலோடு மாவு., காய்கறிகளை சேர்த்து அவர்கள் வேகவைத்ததும் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது..
விசாரணையில் அந்த இளம்பெண்ணின் பெயர் பகவதி பாஜி எனவும், அந்த வாலிபரின் பெயர் மாணிக் லஸ்கர் என்பதும் தெரியவந்தது. மேலும், அந்த வீட்டில் அவருடன் தங்கியிருந்த ஹைதுல் நிஷா என்கிற பெண்ணை அவர்கள் இருவரும் சேர்ந்து கொலை செய்ததும் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது.
அதோடு அவர்கள் இருவரும் ஒடிசாவில் இருப்பதாக போலீசாருக்கு தகவல் கிடைத்தது. எனவே, சென்னையில் இருந்து தனிப்பட்ட அங்கு சென்று அவர்களை தேடி வந்தனர். இந்நிலையில் அசாமை சேர்ந்த மாணிக் லஸ்கரை மணிப்பூரில் வைத்து தமிழக போலீசார் கைது செய்திருக்கிறார்கள்.. அந்த இளம் பெண்ணை தேடும் பணி தீவிரமடைந்திருக்கிறது..
விசாரணையில் அந்த இளம்பெண்ணின் பெயர் பகவதி பாஜி எனவும், அந்த வாலிபரின் பெயர் மாணிக் லஸ்கர் என்பதும் தெரியவந்தது. மேலும், அந்த வீட்டில் அவருடன் தங்கியிருந்த ஹைதுல் நிஷா என்கிற பெண்ணை அவர்கள் இருவரும் சேர்ந்து கொலை செய்ததும் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது.
அதோடு அவர்கள் இருவரும் ஒடிசாவில் இருப்பதாக போலீசாருக்கு தகவல் கிடைத்தது. எனவே, சென்னையில் இருந்து தனிப்பட்ட அங்கு சென்று அவர்களை தேடி வந்தனர். இந்நிலையில் அசாமை சேர்ந்த மாணிக் லஸ்கரை மணிப்பூரில் வைத்து தமிழக போலீசார் கைது செய்திருக்கிறார்கள்.. அந்த இளம் பெண்ணை தேடும் பணி தீவிரமடைந்திருக்கிறது..