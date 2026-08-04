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  4. tn police trying to arrest udhyanidihi stalin
Written By மகேந்திரன் மகேந்திரன்
Last Modified: Tuesday, 4 August 2026 (10:45 IST)

கைதுக்கு தடை கோரி உயர்நீதிமன்றத்தில் வழக்கு!. கைதிலிருந்து தப்பிப்பாரா உதயநிதி?!..

udhyanidhi stalin
Written By: மகேந்திரன்
Updated: Tue, 4 Aug 2026 (10:48 IST)
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நேற்று திமுக சார்பில் தஞ்சையில் நடைபெற்ற போராட்டத்தில் பேசிய எதிர்கட்சி தலைவர் உதயநிதி முதல்வர் விஜயை, திரிஷாவுடன் இணைந்து மிகவும் ஆபாசமாக பேசியிருந்தார்.  அதற்கு தவெக மட்டுமில்லாமல் பாஜக உள்ளிட்ட பல கட்சி தலைவர்களும் இதற்கு கண்டனம் தெரிவித்திருந்தனர்.

ஒருபக்கம், உதயநிதி மீது தவெக மகளிர் அணி தலைவர் பைரவி தஞ்சை கிழக்கு காவல் நிலையத்தில் புகாரளித்தார். இதையடுத்து உதயநிதி மீது 7 பிரிவுகளின் கீழ் போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்தனர். இதையடுத்து, சென்னை நீலாங்கரையில் உள்ள உதயநிதியின் வீட்டிற்கு இன்று காலை 10 மணியளவில் போலீசார் சென்றுள்ளனர்.

அவர்களிடம் திமுக முன்னாள் அமைச்சர் மா.சுப்பிரமணியன் ஆலோசனை நடத்தினார். வழக்கறிஞர்களிடம் ஆலோசனை செய்ய வேண்டும் என அவர் கூறினார். தற்போது திமுக வழக்கறிஞர்கள், சேகர் பாபு உள்ளிட்ட பலரும் உதயநிதியின் வீட்டிற்கு சென்றுள்ளனர். அவர்கள் காவல்துறை அதிகாரிகளிடம் பேசி வருகிறார்கள். ஒருபக்கம், இதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து திமுகவினர் உதயநிதியின் வீட்டின் முன்பு குவிந்துள்ளனர். இதனால் அங்கு பரபரப்பு ஏற்பட்டிருக்கிறது.

இந்நிலையில், உதயநிதியை கைது செய்யப்படுவதை தவிர்ப்பதற்காக சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தை திமுக நாடியிருக்கிறது. உதயநிதி சட்டமன்ற நடவடிக்கையில் ஈடுபடுவதை தடுப்பதற்காக இந்த கைது நடவடிக்கையை செய்துள்ளனர் என திமுக சார்பில் கூறப்பட்டிருக்கிறது. இந்த வழக்கு இன்று மாலை விசாரணைக்கு வரும் என தெரிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது. ஆனால், அதற்கு முன் உதயநிதி கைது செய்யப்படுவார் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
About Writer
மகேந்திரன்
14 ஆண்டுகள் பல்வேறு இணையதள செய்தி பிரிவில் பணியாற்றிய அனுபவம் உள்ளவர். அரசியல், விளையாட்டு, பொழுதுபோக்கு, ஆன்மிகம், தொழில்நுட்ப செய்திகள் எழுதுவதில் அனுபவம் உள்ளவர்..... Read More
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