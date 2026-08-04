ஆபாசமாக பேசிய உதயநிதி மீது 6 பிரிவுகளின் கீழ் வழக்குப்பதிவு!.. இன்று கைது?...
நேற்று திமுக சார்பில் தஞ்சையில் நடந்த போராட்டத்தில் பேசிய எதிர்கட்சி தலைவர் உதயநிதி முதல்வர் விஜயை மிகவும் மோசமாக விமர்சித்தார். டம்மி முதல்வர் என்றெல்லாம் பேசினார். காவிரி நீரை பெற விஜய் எந்த முயற்சியும் எடுக்கவில்லை என பேசிக்கொண்டிருந்தபோது அங்கிருந்த திமுகவினர் ‘திரிஷா.. திரிஷா’ என கத்தினார்.
அப்போது ‘அவருக்கு எந்த தண்ணி வருகிறதோ அந்த தண்ணி வந்தா போதும்’ என சொல்லிவிட்டு ‘நான் காவிரி நீரை சொன்னேன்’ என கூறினார் உதயநிதி. உதயநிதி இப்படி ஆபாசமாக பேசியதற்கு தவெக மட்டுமில்லாமல் பாஜக உள்ளிட்ட பல கட்சி பிரமுகர்களும் கண்டனம் தெரிவித்து வருகிறார்கள்.
ஒருபக்கம், பெண்கள் பற்றி அவதூறாக பேசியதாக உதயநிதிக்கு எதிராக தவெக மகளிர் அணி தலைவர் பைரவி தஞ்சை கிழக்கு காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்தார். இதையடுத்து உதயநிதி மீது 7 பிரிவுகளின் கீழ் போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்தனர். எனவே, அவரை போலீசார் கைது செய்யும் முயற்சியில் இறங்கியுள்ளனர்.
சென்னை நீலாங்கரையில் உள்ள உதயநிதியின் வீட்டிற்கு போலீசார் சென்றுள்ளனர். உதயநிதியை கைது செய்ய வந்துள்ளோம் காவல் இணை ஆணையர் விஜயகுமாரும் கூறியிருக்கிறார். இதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து திமுகவினர் உதயநிதியின் வீட்டின் முன்பு குவிந்துள்ளனர். இதனால் அங்கு பரபரப்பு ஏற்பட்டிருக்கிறது.
ஒருபக்கம், பெண்கள் பற்றி அவதூறாக பேசியதாக உதயநிதிக்கு எதிராக தவெக மகளிர் அணி தலைவர் பைரவி தஞ்சை கிழக்கு காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்தார். இதையடுத்து உதயநிதி மீது 7 பிரிவுகளின் கீழ் போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்தனர். எனவே, அவரை போலீசார் கைது செய்யும் முயற்சியில் இறங்கியுள்ளனர்.
சென்னை நீலாங்கரையில் உள்ள உதயநிதியின் வீட்டிற்கு போலீசார் சென்றுள்ளனர். உதயநிதியை கைது செய்ய வந்துள்ளோம் காவல் இணை ஆணையர் விஜயகுமாரும் கூறியிருக்கிறார். இதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து திமுகவினர் உதயநிதியின் வீட்டின் முன்பு குவிந்துள்ளனர். இதனால் அங்கு பரபரப்பு ஏற்பட்டிருக்கிறது.