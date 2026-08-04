ஆபசமாக பேசிய புகார்!.. உதயநிதியை கைது செய்த போலீசார்!.. அரசியல் பரபர!...
எதிர்கட்சி தலைவர் உதயநிதி நேற்று ஒரு கூட்டத்தில் பேசியபோது முதல்வர் விஜயை, நடிகை திரிஷாவுடன் இணைந்து ஆபாசமாக பேசியதை தொடர்ந்து தவெக சார்பில் அவர் மீது புகார் கொடுக்கப்பட்டு 6 பிரிவுகளின் கீழ் வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டது. இதைத்தொடர்ந்து இன்று காலை 10 மணியளவில் உதயநிதியின் வீட்டிற்க்கு சென்ற போலீசார் அவரை கைது செய்யும் முயற்சியில் இறங்கினார்கள்.
எனவே, திமுக முன்னாள் அமைச்சர் மா.சுப்பிரமணியன், சேகர் பாபு மற்றும் திமுக வழக்கறிஞர்கள் அங்கு சென்று காவல் அதிகாரிகளிடம் பேச்சுவார்த்தை நடத்தினர். ஒருபக்கம், உதயநிதியை கைதுக்கு தடை கேட்டு திமுக சார்பில் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடரப்பட்டது. இந்த வழக்கை விசாரித்த நீதிபதி இன்று மதியம் 12 மணி வரை உதயநிதியை கைது செய்யக்கூடாது என கூறினார்.
ஆனாலும், உதயநிதியை விசாரணைக்கு அழைத்து செல்வதாக கூறி போலீசார் அவரை கைது செய்து அழைத்து சென்றனர். உதயநிதி ஏற்றப்பட்ட அதே வேனில் சேகர் பாபு, சுப்பிரமணியம் உள்ளிட்ட திமுகவினர் ஏறிக்கொண்டனர். இதையடுத்து ’போலீஸ் அராஜகம் ஒழிக’ அங்கிருந்த் திமுகவின் கூக்குரல் எழுப்பி வருகிறார்கள்.
ஆனாலும், உதயநிதியை விசாரணைக்கு அழைத்து செல்வதாக கூறி போலீசார் அவரை கைது செய்து அழைத்து சென்றனர். உதயநிதி ஏற்றப்பட்ட அதே வேனில் சேகர் பாபு, சுப்பிரமணியம் உள்ளிட்ட திமுகவினர் ஏறிக்கொண்டனர். இதையடுத்து ’போலீஸ் அராஜகம் ஒழிக’ அங்கிருந்த் திமுகவின் கூக்குரல் எழுப்பி வருகிறார்கள்.