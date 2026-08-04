  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
  4. tn police arrested udhyanidhi stalin on vijay case
Written By மகேந்திரன் மகேந்திரன்
Last Modified: Tuesday, 4 August 2026 (11:05 IST)

ஆபசமாக பேசிய புகார்!.. உதயநிதியை கைது செய்த போலீசார்!.. அரசியல் பரபர!...

udhyanidhi
Written By: மகேந்திரன்
Updated: Tue, 4 Aug 2026 (11:07 IST)
google-news
எதிர்கட்சி தலைவர் உதயநிதி நேற்று ஒரு கூட்டத்தில் பேசியபோது முதல்வர் விஜயை, நடிகை திரிஷாவுடன் இணைந்து ஆபாசமாக பேசியதை தொடர்ந்து தவெக சார்பில் அவர் மீது புகார் கொடுக்கப்பட்டு 6 பிரிவுகளின் கீழ் வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டது. இதைத்தொடர்ந்து இன்று காலை 10 மணியளவில் உதயநிதியின் வீட்டிற்க்கு சென்ற போலீசார் அவரை கைது செய்யும் முயற்சியில் இறங்கினார்கள்.

எனவே, திமுக முன்னாள் அமைச்சர் மா.சுப்பிரமணியன், சேகர் பாபு மற்றும் திமுக வழக்கறிஞர்கள் அங்கு சென்று காவல் அதிகாரிகளிடம் பேச்சுவார்த்தை நடத்தினர். ஒருபக்கம், உதயநிதியை கைதுக்கு தடை கேட்டு திமுக சார்பில் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடரப்பட்டது. இந்த வழக்கை விசாரித்த நீதிபதி இன்று மதியம் 12 மணி வரை உதயநிதியை கைது செய்யக்கூடாது என கூறினார்.

ஆனாலும், உதயநிதியை விசாரணைக்கு அழைத்து செல்வதாக கூறி போலீசார் அவரை கைது செய்து அழைத்து சென்றனர். உதயநிதி ஏற்றப்பட்ட அதே வேனில் சேகர் பாபு, சுப்பிரமணியம் உள்ளிட்ட திமுகவினர் ஏறிக்கொண்டனர். இதையடுத்து ’போலீஸ் அராஜகம் ஒழிக’ அங்கிருந்த் திமுகவின் கூக்குரல் எழுப்பி வருகிறார்கள்.
About Writer
மகேந்திரன்
14 ஆண்டுகள் பல்வேறு இணையதள செய்தி பிரிவில் பணியாற்றிய அனுபவம் உள்ளவர். அரசியல், விளையாட்டு, பொழுதுபோக்கு, ஆன்மிகம், தொழில்நுட்ப செய்திகள் எழுதுவதில் அனுபவம் உள்ளவர்..... Read More
அடுத்த கட்டுரையில்
காவிரி விவகாரம் திரிஷா விவகாரமாக திசை திரும்புகிறது: காயத்ரி ரகுராம்...

உதயநிதிக்கு காவல்துறை ஜாமின்!.. இன்றே ரிலீஸ்!.. நீதிமன்றம் அதிரடி!...

உதயநிதிக்கு காவல்துறை ஜாமின்!.. இன்றே ரிலீஸ்!.. நீதிமன்றம் அதிரடி!...தஞ்சாவூரில் திமுக சார்பாக நடைபெற்ற கூட்டத்தில் நேற்று பேசிய எதிர்க்கட்சித் தலைவர் உதயநிதி முதல்வர் விஜயை நடிகை திரிஷாவுடன் இணைந்து ஆத்சமாக பேசியதாக தவெக சார்பில் புகார் அளிக்கப்பட்டது.

உதயநிதி கைது எதிரொலி.. தவெக கொடியை கீழே போட்டு மிதித்த திமுகவினர்

உதயநிதி கைது எதிரொலி.. தவெக கொடியை கீழே போட்டு மிதித்த திமுகவினர்எதிர்க்கட்சி தலைவர் உதயநிதி கைது செய்யப்பட்டதை கண்டித்து தமிழகம் முழுவதும் திமுகவினர் ஆர்ப்பாட்டம் நடத்தி வருகின்றனர். ஒரு சில இடங்களில் வன்முறையும் நடந்து வருவதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளன

உதயநிதி நாக்கை அடக்கி பேசணும்!.. ஆனா அரெஸ்ட் பண்ணவேணாம்!.. பழனிச்சாமி கருத்து!..

உதயநிதி நாக்கை அடக்கி பேசணும்!.. ஆனா அரெஸ்ட் பண்ணவேணாம்!.. பழனிச்சாமி கருத்து!..முதல்வர் விஜயை நடிகை திரிஷாவுடன் இணைத்து மிகவும் அசிங்கமாக பேசியதாக எதிர்க்ட்சி தலைவர் உதயநிதி மீது வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டு அவர் இன்று காலை கைது செய்யப்பட்டார்

உதயநிதி கைது விவகாரம்.. சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் வழக்கை ஒத்தி வைத்த நீதிபதி..

உதயநிதி கைது விவகாரம்.. சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் வழக்கை ஒத்தி வைத்த நீதிபதி..உதயநிதி கைதுக்குத் தடை கோரி திமுக தரப்பில் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் தொடரப்பட்ட வழக்கு விசாரணைக்கு வந்தபோது, கைது தொடர்பான ஆவணங்கள் இன்னும் வரவில்லை எனக் கூறி நீதிபதி இளந்திரையன் வழக்கை ஒத்திவைத்துள்ளார்.

அனிதா ராதாகிருஷ்ணன் விவகாரத்தில் அரை மணிநேரத்தில் பேசிய கனிமொழி, இப்போதைய மெளனம் என்ன சொல்கிறது?

அனிதா ராதாகிருஷ்ணன் விவகாரத்தில் அரை மணிநேரத்தில் பேசிய கனிமொழி, இப்போதைய மெளனம் என்ன சொல்கிறது?அனிதா ராதாகிருஷ்ணன் விவகாரத்தில் அரை மணி நேரத்திற்குள் மீடியா முன் வந்து குரல் கொடுத்த கனிமொழி, இன்று உதயநிதியின் தரம் தாழ்ந்த பேச்சு விவகாரத்தில் மட்டும் ஏன் முற்றிலும் மௌனமாக இருக்கிறார்? ஒரு பிரச்சினைக்கு உடனே பொங்கி எழுந்து அறிக்கை விடுவதும், மற்றொரு விவகாரத்தில் வாய் திறக்காமல் நழுவுவதும் அவருடைய அப்பட்டமான இரட்டை நிலைப்பாட்டை வெளிப்படுத்துகிறது.