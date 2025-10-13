திங்கள், 13 அக்டோபர் 2025
தமிழகத்தில் உள்ள அனைத்து இருமல் மருந்து நிறுவனங்களிலும் ஆய்வு: அரசின் அதிரடி உத்தரவு..!

குழந்தைகள் உயிரிழப்பிற்கு காரணமான கலப்பட இருமல் மருந்து விவகாரத்தையடுத்து, தமிழ்நாட்டில் உள்ள அனைத்து இருமல் மருந்து உற்பத்தி நிறுவனங்களிலும் விரிவான ஆய்வுகளை மேற்கொள்ள தமிழக அரசு உத்தரவிட்டுள்ளது.
 
மத்திய பிரதேசத்தில் குழந்தைகள் பலியான சம்பவத்தை அடுத்து, காஞ்சிபுரத்தில் உள்ள ஸ்ரீசன் பார்மசியூட்டிக்கல்ஸ் நிறுவனத்தில் ஆய்வு மேற்கொள்ளப்பட்டது. சந்தேகத்துக்குரிய 'கோல்ட்ரிஃப் சிரப்' விற்பனை மாநிலம் முழுவதும் உடனடியாக தடை செய்யப்பட்டது.
 
மருந்து மாதிரிகள் ஆய்வுக்கு அனுப்பப்பட்டதில், அதில் 48.6% டைஎதிலீன் கிளைகால் (Diethylene Glycol - DEG) என்ற உயிர்க்கொல்லி நச்சுப்பொருள் இருந்தது உறுதி செய்யப்பட்டது. இதனையடுத்து, அந்த நிறுவனத்தின் உற்பத்தி நிறுத்தப்பட்டு, நிரந்தரமாக மூடப்பட்டது.
 
நிறுவன உரிமையாளர் ரங்கநாதன், தமிழக காவல்துறையின் உதவியுடன் மத்தியப் பிரதேச சிறப்பு புலனாய்வுக் குழுவால் சென்னையில் கைது செய்யப்பட்டார். மேலும், நிறுவனத்தை முறையாக ஆய்வு செய்ய தவறியதற்காக இரண்டு மருந்துகள் ஆய்வாளர்கள் பணியிடை நீக்கம் செய்யப்பட்டுள்ளனர்.
 
இந்த நிலையில் பாதுகாப்பின் தரத்தை உறுதி செய்ய, தமிழகத்தில் உள்ள பிற மருந்து நிறுவனங்கள் அனைத்திலும் விரிவான ஆய்வுக்கு சுகாதாரத் துறை உத்தரவிட்டுள்ளது.
 
எது போர் நடக்குதா..? இதோ வந்துட்டேன்! ஆப்கன் - பாகிஸ்தான் போரில் நுழையும் ட்ரம்ப்!

எது போர் நடக்குதா..? இதோ வந்துட்டேன்! ஆப்கன் - பாகிஸ்தான் போரில் நுழையும் ட்ரம்ப்!ஆப்கன் - பாகிஸ்தான் இடையே ஏற்பட்டுள்ள போரையும் நான் நிறுத்துவேன் என ட்ரம்ப் பேசியுள்ளார்.

2 சிறுமிகளை பாலியல் பலாத்காரம் செய்த குற்றவாளி.. என்கவுண்டர் செய்து சுட்டுக்கொன்ற காவல்துறை..!

2 சிறுமிகளை பாலியல் பலாத்காரம் செய்த குற்றவாளி.. என்கவுண்டர் செய்து சுட்டுக்கொன்ற காவல்துறை..!உத்தரப் பிரதேச மாநிலம் மீரட்டில், இரண்டு சிறுமிகளை வன்கொடுமை செய்த குற்றச்சாட்டு மற்றும் பல கிரிமினல் வழக்குகளுடன் தொடர்புடைய, தேடப்பட்டு வந்த குற்றவாளியான ஷேசாத் என்கிற நிக்கி என்பவர், இன்று அதிகாலையில் நடந்த என்கவுன்ட்டரில் சுட்டுக் கொல்லப்பட்டார். இவரை பிடித்துக் கொடுப்பவருக்கு ரூ.25,000 சன்மானம் அறிவிக்கப்பட்டிருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.

கரூர் வழக்கில் திருப்பம்.. தாங்கள் எந்த வழக்கையும் தாக்கல் செய்யவில்லை.. செல்வராஜ்

கரூர் வழக்கில் திருப்பம்.. தாங்கள் எந்த வழக்கையும் தாக்கல் செய்யவில்லை.. செல்வராஜ்கரூர் துயர சம்பவம் குறித்த வழக்கு இன்று உச்சநீதிமன்றத்தில் விசாரணைக்கு வந்தபோது, தாங்கள் எந்த வழக்கையும் தாக்கல் செய்யவில்லை என செல்வராஜ், சர்மிளா ஆகிய இருவரும் காணொளியில் ஆஜராகி உச்சநீதிமன்றத்தில் விளக்கம் கொடுத்தது பெரும் பரபரப்பையும் திருப்பத்தையும் ஏற்படுத்தி உள்ளது.

சிபிஐக்கு மாறியது கரூர் வழக்கு! உச்சநீதிமன்றம் பரபரப்பு உத்தரவு!

சிபிஐக்கு மாறியது கரூர் வழக்கு! உச்சநீதிமன்றம் பரபரப்பு உத்தரவு!கரூரில் ஏற்பட்ட பிரச்சார கூட்ட நெரிசல் தொடர்பான வழக்கை சிபிஐக்கு மாற்றி உச்சநீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.

வாரத்தின் முதல் நாளே சரிவில் பங்குச்சந்தை.. முதலீட்டாளர்கள் அதிர்ச்சி..!

வாரத்தின் முதல் நாளே சரிவில் பங்குச்சந்தை.. முதலீட்டாளர்கள் அதிர்ச்சி..!பங்குச்சந்தை கடந்த சில நாட்களாக ஏற்ற இறக்கத்தில் இருந்து வரும் நிலையில், இன்று வாரத்தின் முதல் நாளில் பங்குச்சந்தை சரிந்துள்ளது முதலீட்டாளர்களுக்கு அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

