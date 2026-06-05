  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
  4. tn govt filed filed fir against kn nehru
Written By
Last Modified: Friday, 5 June 2026 (16:04 IST)

கே.என்.நேரு மீது வழக்குப்பதிவு!.. தவெக அரசு அதிரடி!.. திமுக அதிர்ச்சி!...

kn nehru
Publish: Fri, 5 Jun 2026 (16:04 IST) Updated: Fri, 5 Jun 2026 (16:06 IST)
google-news
2021 முதல் 2026 வரை தமிழகத்தில் திமுக ஆட்சி நடைபெற்று வந்தது. திமுக தலைவர் முக ஸ்டாலின் தமிழக முதலமைச்சராக இருந்தார். அப்போது நகராட்சி நிர்வாகத்துறை அமைச்சராக இருந்தவர் கே.என்.நேரு.
 
நகராட்சி நிர்வாகத்தில் சுமார் 1000 கோடிக்கும் மேல் ஊழல் நடைபெற்றதாகவும், லஞ்சம் பெற்றுக் கொண்டு பலரையும் வேலைக்கு அமர்த்தியதாககவும் நகராட்சி அதிகாரிகள் உட்பட கே.என்.நேரு மீதும் அமலாக்கத்துறை புகார் சொன்னது. அதோடு அதற்கான ஆதாரங்களை தமிழக காவல்துறையிடம் கொடுத்து வழக்கு பதிவு செய்ய சொன்னது.
 
ஆனால் திமுக ஆட்சி நடைபெற்று வந்ததால் தமிழக காவல்துறை கே.என்.நேரு மீது வழக்குப் பதிவு செய்யவில்லை. எனவே, அமலாக்கத்துறை நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்தது. ஆனாலும், கே.என்.நேரு மீது வழக்குப்பதிவு செய்யப்படாமல் இருந்தது.  தற்போது ஆட்சி மாற்றம் நிகழ்ந்திருக்கிறது. தவெக ஆட்சி அமைந்துள்ள நிலையில் கே.என் நேரு மீது வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது.
 
இந்த தகவலை தமிழக அரசு வழக்கறிஞர் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் தெரிவித்திருக்கிறார். அமலாக்கத்துறை கொடுத்த ஆதாரங்களின் அடிப்படையில் லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை கே.என். நேரு மீது வழக்குப் பதிவு செய்திருப்பதாக அவர் நீதிபதியிடம் கூறியிருக்கிறார். தவெக அரசின் இந்த நடவடிக்கை திமுகவுக்கு அதிர்ச்சியை கொடுத்திருக்கிறது.

எம்.பி ஆகிறார் பிரவீண் சக்ரவர்த்தி!.. விஜய் முன்னிலையில் வேட்புமனு தாக்கல்!...

எம்.பி ஆகிறார் பிரவீண் சக்ரவர்த்தி!.. விஜய் முன்னிலையில் வேட்புமனு தாக்கல்!...தமிழக அரசியலைப் பொறுத்தவரை கடந்த பல வருடங்களாகவே காங்கிரஸ் கட்சி திமுக கூட்டணியில் இணைந்து தேர்தலை சந்தித்து வந்தது.

அண்ணாமலை விலகலால் பாதிப்பு இல்லை: தமிழக பாஜக.. பின்னடைவு தான்: கர்நாடக பாஜக

அண்ணாமலை விலகலால் பாதிப்பு இல்லை: தமிழக பாஜக.. பின்னடைவு தான்: கர்நாடக பாஜகதமிழக அரசியல் களத்தில் கடந்த சில நாட்களாக நீடித்து வந்த பெரும் எதிர்பார்ப்புகளுக்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்கும் விதமாக, பாரதிய ஜனதா கட்சியின் மாநில முன்னாள் தலைவரும், அக்கட்சியின் முக்கிய முகமுமான அண்ணாமலை பாஜகவிலிருந்து அதிகாரப்பூர்வமாக விலகியுள்ளார். அவரது ராஜினாமாவை பாஜக தேசிய தலைவர் நிதின் நபின் ஏற்றுக்கொண்டுள்ளதாக அக்கட்சி தலைமை அறிவித்துள்ளது.

கல்வி கட்டணம் என்ன கருப்பு பணமா? தனியார் பள்ளிகள் தொடர்ந்த வழக்கில் நீதிபதி கேள்வி..!

கல்வி கட்டணம் என்ன கருப்பு பணமா? தனியார் பள்ளிகள் தொடர்ந்த வழக்கில் நீதிபதி கேள்வி..!தனியார் பள்ளிகள் தங்களின் கல்விக் கட்டண விவரங்களை பள்ளியின் அறிவிப்பு பலகையில் கட்டாயம் வெளியிட வேண்டும் என்ற உத்தரவுக்கு எதிரான வழக்கில், தமிழக அரசு ஜூன் 18ஆம் தேதிக்குள் பதிலளிக்க சென்னை உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.

ரஜினி என்னை அழைத்தார்!.. ஆனால், போக முடியவில்லை!. உண்மையை உடைத்த அண்ணாமலை!..

ரஜினி என்னை அழைத்தார்!.. ஆனால், போக முடியவில்லை!. உண்மையை உடைத்த அண்ணாமலை!..தமிழக பாஜக தலைவர்களிலேயே கவனிக்கத்தக்க ஒருவராக இருந்தவர் அண்ணாமலை மட்டுமே. அவர் பாஜக தலைவராக இருந்தபோது தமிழகத்தில் பாஜகவின் வாக்கு வங்கியும் கணிசமாக அதிகரித்தது

புதிய பாதை.. புதிய இயக்கம்.. புதிய அரசியல்!.. அண்ணாமலை வெளியிட்ட வீடியோ..

புதிய பாதை.. புதிய இயக்கம்.. புதிய அரசியல்!.. அண்ணாமலை வெளியிட்ட வீடியோ..தமிழக பாஜக தலைவர்களில் கவனிக்கத்தக்க ஒருவராக இருந்தவர் அண்ணாமலை, இவர் கர்நாடகாவில் ஐபிஎஸ் அதிகாரியாக பணியாற்றியவர்.