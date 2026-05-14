மகளிர் கட்டணமில்லா பேருந்து சேவை நிறுத்தப்பட்டதா?!.. தமிழக அரசு விளக்கம்!...
2021 சட்டமன்றத் தேர்தலில் திமுக வெற்றி பெற்று ஆட்சியைப் பிடித்த போது தமிழக அரசு பேருந்துகளில் மகளிர்களுக்கு இலவச பயணம் அறிவிக்கப்பட்டது.
இது பெண்களிடம் பெரும் வரவேற்பை பெற்றது. ஆனாலும் நடந்து முடிந்த சட்டமன்ற தேர்தலில் திமுக தோல்வியடைந்து. எதிர்கட்சியாக அமர்ந்திருக்கிறது. விஜயின் தவெக வெற்றி பெற்று ஆட்சியைப் பிடித்திருக்கிறது. எனவே, திமுகவின் திட்டங்கள் அப்படியே தொடருமா என்கிற கேள்வி மக்களிடம் எழுந்திருக்கிறது. இந்நிலையில், அரசு பேருந்துகளில் மகளிருக்கான இலவசம் நிறுத்தப்பட்டதாக திமுகவை சேர்ந்த பலரும் சமூக வலைதளங்களில் பதிவிட்டு வருகிறார்கள்.
இது பெண்களிடம் அதிர்ச்சியை கொடுத்திருக்கும் நிலையில் இது தொடர்பாக தமிழக அரசு வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் கூறியிருப்பதாவது:
தமிழ்நாடு அரசுப் பேருந்துகளில் மகளிருக்கான கட்டணமில்லா சேவை நிறுத்தப்பட்டதாக சமூக வலைத்தளங்களில் வதந்தி பரப்பப்பட்டு வருகிறது. இது முற்றிலும் பொய்யான தகவல். தமிழ்நாடு அரசு தொடர்பாக இதுகுறித்து எவ்வித அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பும் வெளியிடப்படவில்லை. இன்று (14.05.2026) அரசுப் பேருந்துகளில் மகளிருக்கு வழங்கப்பட்ட கட்டணமில்லா பயணச்சீட்டு இத்துடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளது’ என தெரிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது.
தமிழகத்தில் கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் திட்டம் தொடங்கப்பட்டதன் நோக்கம், பொருளாதார ரீதியாகப் பின்தங்கிய பெண்களின் வாழ்வாதாரத்தை மேம்படுத்துவதாகும். ஆனால், தற்போது இத்திட்டத்தின் செயல்பாட்டில் பல்வேறு முறைகேடுகள் நடப்பதாகப் புகார்கள் எழுந்துள்ளன. குறிப்பாக, அரசியல் செல்வாக்கைப் பயன்படுத்திப் பல வசதி படைத்த குடும்பங்களைச் சேர்ந்த பெண்கள் இந்த உதவித்தொகையைப் பெற்று வருவது அதிர்ச்சியளிக்கிறது.