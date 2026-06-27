  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
  4. TN Government Decides to Withdraw Supreme Court Appeal Against ED's Tasmac Probe
Written By
Last Updated : Saturday, 27 June 2026 (08:41 IST)

டாஸ்மாக்கில் அமலாக்கத்துறை செய்த சோதனை.. மேல்முறையீட்டு மனுவை திரும்ப பெறுகிறது தமிழக அரசு...

tasmac
Publish: Sat, 27 Jun 2026 (08:40 IST) Updated: Sat, 27 Jun 2026 (08:41 IST)
google-news
டாஸ்மாக் தலைமையகத்தில் மத்திய அமலாக்கத்துறை நடத்திய அதிரடி சோதனைகளுக்கு எதிராக உச்ச நீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்திருந்த மேல்முறையீட்டு மனுவை திரும்ப பெற தமிழக அரசு தற்போது அதிரடியாக முடிவு செய்துள்ளது. 
 
அமலாக்கத்துறையின் விசாரணை அறிக்கையில் கட்சி நிதியை பற்றிய தகவல்கள் இடம்பெற்றுள்ளதால், இந்த ஊழல் விசாரணை எவ்வித தடையுமின்றி தொடர்ந்து நடைபெறுவதை அரசு விரும்புவதாகவும், அதனாலேயே இந்த மேல்முறையீட்டை திரும்பப் பெற முடிவு செய்துள்ளதாகவும் மூத்த அரசு அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.
 
கடந்த ஆண்டு மார்ச் மாதத்தில் டாஸ்மாக் தலைமையகம் மற்றும் அதனுடன் தொடர்புடைய இடங்களில் அமலாக்கத்துறை அதிகாரிகள் இரண்டு நாட்கள் தொடர் சோதனைகளை நடத்தினர். மாநில லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை பதிவு செய்திருந்த பல்வேறு எஃப்.ஐ.ஆர் வழக்குகளின் அடிப்படையில் இந்ச் சோதனைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டன. நிர்ணயிக்கப்பட்ட சில்லறை விற்பனை விலையை விடக் கூடுதல் விலைக்கு மதுபானங்களை விற்றது, மதுபான உற்பத்தி ஆலைகளிடமிருந்து சட்டவிரோதமாக பெருமளவில் கமிஷன் பெற்றது மற்றும் அதிகாரிகளின் பணியிட மாறுதல்களுக்கு லஞ்சம் வாங்கியது போன்ற கடுமையான குற்றச்சாட்டுகள் இதில் முன்வைக்கப்பட்டன.
 
இந்த முறைகேடுகள் மூலம் சுமார் 1,000 கோடி ரூபாய்க்கும் அதிகமான கணக்கில் வராத பணம் மோசடி செய்யப்பட்டுள்ளதாக அமலாக்கத்துறை குற்றம் சாட்டியுள்ளது. முன்னதாக, கடந்த மே மாதம் உச்ச நீதிமன்றம் இந்த பணமோசடி விசாரணைக்கு இடைக்காலத் தடை விதித்திருந்த நிலையிலும், தற்போது அரசு தனது மேல்முறையீட்டைத் திரும்பப் பெற ஆவணப் பணிகளை முடுக்கிவிட்டுள்ளது.
 
Edited by Siva
 
About Writer
Webdunia

கனிமொழி எம்பி திறந்து வைத்து பேருந்து நிலையத்தை ஆய்வு செய்த அமைச்சர்.. பொதுமக்கள் கோரிக்கையும் ஏற்பு...

கனிமொழி எம்பி திறந்து வைத்து பேருந்து நிலையத்தை ஆய்வு செய்த அமைச்சர்.. பொதுமக்கள் கோரிக்கையும் ஏற்பு...திமுக நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் கனிமொழி அவர்கள் நேற்று திறந்து வைத்த புதிய பேருந்து நிலையத்தில், தற்போதைய அமைச்சர் ஸ்ரீநாத் இன்று திடீரென நேரில் சென்று ஆய்வு மேற்கொண்டார். இந்த ஆய்வின் போது நேற்று திறப்பு விழாவின் போது கனிமொழியிடம், "இந்த நிறுத்தத்தில் பேருந்துகள் எதுவும் முறையாக நிற்பதில்லை" என்று புகார் கூறிய அந்த பெண்ணை அமைச்சர் ஸ்ரீநாத் நேரில் அழைத்து அன்போடு பேசினார்.

தவெக அரசுக்கு கனிமொழி எம்பி கேட்ட 2 கேள்விகள்.. விஜய்யிடம் இருந்து என்ன பதில்?

தவெக அரசுக்கு கனிமொழி எம்பி கேட்ட 2 கேள்விகள்.. விஜய்யிடம் இருந்து என்ன பதில்?தமிழக அரசின் டெல்லி சிறப்பு பிரதிநிதியாக கே. வெங்கட நாராயணா நியமிக்கப்பட்டுள்ள விவகாரம் தற்போது பெரும் அரசியல் விவாதமாக மாறியுள்ளது. இந்த நியமனம் குறித்து திமுக நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் கனிமொழி அவர்கள் இரண்டு முக்கிய கேள்விகளைத் தனது சமூக வலைத்தளப் பக்கத்தில் எழுப்பியுள்ளார்.

6 தொகுதி இடைத்தேர்தல்.. ஸ்டாலின், சீமான், 2 பேருமே பொது வேட்பாளர்களா? எப்படி சமாளிக்க போகிறது தவெக?

6 தொகுதி இடைத்தேர்தல்.. ஸ்டாலின், சீமான், 2 பேருமே பொது வேட்பாளர்களா? எப்படி சமாளிக்க போகிறது தவெக?தமிழக அரசியல் களம் தற்போது மிகவும் சுவாரசியமான ஒரு கட்டத்தை எட்டியுள்ளது. தற்போதைய நிலவரப்படி தமிழ்நாட்டில் ஆறு சட்டமன்ற தொகுதிகளில் இடைத்தேர்தல் நடக்கவிருக்கிறது. இது தமிழக அரசியலின் போக்கையே மாற்றக்கூடிய மிக முக்கியமான இடைத்தேர்தலாக அமையலாம் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

திராவிட கட்சிகளின் மறைமுக ஆதரவால் போட்டியிடுகிறாரா சீமான்.. இனி எப்படி திராவிடத்திற்கு மாற்று என பேசுவார்?

திராவிட கட்சிகளின் மறைமுக ஆதரவால் போட்டியிடுகிறாரா சீமான்.. இனி எப்படி திராவிடத்திற்கு மாற்று என பேசுவார்?நாம் தமிழர் கட்சியின் தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான் வரவிருக்கும் இடைத்தேர்தலில் போட்டியிட போவது தற்போது உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது.

அவர் வெறும் தயாரிப்பாளர் மட்டுமல்ல.. எவ்வளவு படிச்சிருக்கார் தெரியுமா? டெல்லி சிறப்பு பிரதிநிதியின் தகுதிகள்...

அவர் வெறும் தயாரிப்பாளர் மட்டுமல்ல.. எவ்வளவு படிச்சிருக்கார் தெரியுமா? டெல்லி சிறப்பு பிரதிநிதியின் தகுதிகள்...தமிழக அரசின் டெல்லி சிறப்பு பிரதிநிதியாக கே. வெங்கட நாராயணா நியமிக்கப்பட்டுள்ள விவகாரம், தற்போதைய அரசியல் சூழலில் பல்வேறு விவாதங்களைக் கிளப்பியுள்ளது. அவர் வெறும் திரைப்படத் தயாரிப்பாளர் மட்டுமல்ல, மிக உயரிய கல்வித் தகுதிகளையும் நிர்வாக அனுபவத்தையும் கொண்டவர் என்பது பலரும் அறியாத உண்மை.