தமிழக மின்சார பேருந்து டெண்டர் அதிரடி ரத்து: புதிய 'ஜிசிசி' மாடலுக்கு அரசு மாற்றம்!
சென்னை, கோவை மற்றும் மதுரை ஆகிய முக்கிய மாநகரங்களுக்காக 500 குறைந்த தள மின்சார பேருந்துகளை கொள்முதல் செய்ய கடந்த 2025 ஆம் ஆண்டு எலெக்ட்ரிக் பஸ் டெண்டர் கோரப்பட்டிருந்தது. இந்த டெண்டர் நடைமுறையில் 'ஜேபிஎம்' நிறுவனம் மிகக்குறைந்த தொகையை குறிப்பிட்டு முதலிடம் பிடித்திருந்த நிலையில், தற்போது இந்த டெண்டரை தமிழ்நாடு அரசு அதிரடியாக ரத்து செய்துள்ளது பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
இத்திட்டத்திற்கு நிதி உதவி அளிக்கவிருந்த ஜெர்மன் வங்கியான 'கேஎஃப்டபிள்யூ' நிறுவனமும் இந்த ரத்து முடிவுக்கு தனது ஒப்புதலை அளித்துள்ளது. அரசு இப்போதைய ஸ்டாண்டர்ட் மாடலை தவிர்த்து, புதிய 'ஜிசிசி' எனப்படும் மொத்த செலவு ஒப்பந்த மாதிரியை பின்பற்ற முடிவு செய்ததே இந்த ரத்திற்கு முக்கிய காரணமாகும்.
பழைய முறையில் அரசு பேருந்துகளை தானே வாங்கி நேரடியாக இயக்கும். ஆனால், புதிய ஜிசிசி மாடலில் தனியார் நிறுவனங்களே பேருந்துகளை வாங்கி பராமரிக்கும், அரசு கிலோமீட்டர் அடிப்படையில் அவர்களுக்கு பணம் வழங்கும். இந்த அதிரடி மாற்றத்தின் மூலம் அரசுக்கு ஏற்படும் ஆரம்பக்கட்ட நிதிச்சுமை பெருமளவு குறையும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
Edited by Siva
9 முன்னாள் அமைச்சர்களுக்கு குறி.. வேட்டையை தொடங்குகிறார் அருண் ஐபிஎஸ்..
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